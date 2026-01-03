USA budou řídit Venezuelu do bezpečného předání moci, řekl Trump
- Americký prezident nevyloučil další vojenský úder proti latinskoamerické zemi.
- Nicolás Maduro čelí obvinění například z drogového a teroristického spolčení či spolčení za účelem pašování kokainu do USA.
- Venezuelského autoritářského vůdce zajala americká speciální jednotka Delta Force.
„Budeme řídit zemi, dokud nebudeme moci provést bezpečné, řádné a uvážlivé předání moci,“ prohlásil šéf Bílého domu podle listu The New York Times (NYT). Řekl také, že nechce, aby režim zadrženého prezidenta Nicoláse Madura pokračoval ve vládnutí Venezuele s jiným vůdcem. Na tiskové konferenci nevyloučil další úder proti latinskoamerické zemi.
Jakým způsobem chce americký prezident řídit Venezuelu, zatím neupřesnil. Svým prohlášením nastolil řadu otázek, píše NYT a ptá se například, zda Spojené státy vyšlou do země okupační síly nebo tam nastolí spřátelenou vládu. V současné době nejsou známky vojenské přítomnosti USA přímo ve Venezuele.
Trump rovněž uvedl, že americké vojenské síly zůstanou v karibské oblasti. „Americká armáda zůstává připravená na pozicích a Spojené státy si ponechávají všechny vojenské možnosti, dokud nebudou jejich požadavky zcela splněny,“ upozornil.
Washington byl připraven provést „druhou vlnu“ útoku, ale nakonec to nebylo podle Trumpa nutné, protože uspěl už první úder. Dodal, že Spojené státy jsou připraveny k dalšímu útoku, pokud to bude potřeba. USA už dříve posílily svou vojenskou přítomnost v Karibiku.
Spojené státy provedly v sobotu ve Venezuele vojenský zásah, při kterém zajaly a odvezly ze země autoritářského vůdce Madura i s jeho ženou, kteří čelí obviněním v New Yorku.
Na Madura dopadne hněv americké justice
O obvinění z narkoterorismu a držení zbraní informovala americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová. Americké úřady tvrdí, že Maduro se podílel na organizování pašování drog do USA a že byl vůdcem Kartelu sluncí, který Washington označil za teroristickou organizaci.
„Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová byli obviněni v jižním okrese v New Yorku,“ upřesnila Bondiová. Podle ní Maduro čelí obvinění z různých trestných činů, například drogového a teroristického spolčení či spolčení za účelem pašování kokainu do Spojených států. „Budou brzy čelit plnému hněvu americké justice, na americkém území před americkými soudy,“ zdůraznila Bondiová, která je také generální prokurátorkou.
Později Bondiová zveřejnila celý text obvinění. V něm kromě Madura a jeho manželky figurují také Madurův syn Nicolás Ernesto Maduro či ministr vnitra Diosdado Cabello, který měl po amerických úderech výstup v ulicích. Z textu vyplývá, že se americké úřady domnívají, že Maduro, jeho blízcí a představitelé venezuelského režimu spolupracovali s drogovými kartely na pašování kokainu a dalších drog a poskytovali jim úřední krytí.
Madura Spojené státy neuznávají za venezuelského prezidenta, takže před americkou justicí nebude moci zřejmě uplatnit osobní imunitu, kterou obvykle mají hlavy státu. Americké speciální síly ho v sobotu ráno unesly spolu s manželkou z Venezuely.
Na Madura americké ministerstvo spravedlnosti vypsalo odměnu 50 milionů dolarů (přes miliardu korun). V listopadu americké úřady označily Kartel sluncí, mezi jehož vůdci je podle Washingtonu právě Maduro, za teroristickou organizaci.