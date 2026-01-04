Škoda Auto předává řízení umělé inteligenci. Bez ní už nechce vyrobit byť jen jedinou octavii
- Umělá inteligence má být klíčovým nástrojem k vyšší efektivitě.
- Škoda Auto ji rozšiřuje napříč firmou, od kontroly výrobních strojů po čtení faktur.
- Technologie tak už nyní nahrazuje tisíce lidských pracovníků, kteří firmu postupně opouštějí.
Rozmach málokteré technologie měl natolik rychlý a bezmála plošný dopad na byznys jako umělá inteligence (AI). Obzvláště slibný potenciál ke snížení nákladů může mít u složitých celků, mezi které se řadí i automobilky. Dobře to ví i management té, která sídlí v Mladé Boleslavi, a proto učinil rázný krok tímto směrem. „Rozhodli jsme se, že již nebudeme povolovat žádné procesy bez AI,“ řekl v rozhovoru pro e15 Holger Peters, člen představenstva Škody Auto zodpovědný za oblast financí, informačních technologií a právních záležitostí. Samotné interview přinese e15 v příštích dnech.
V praxi to znamená, že bez využití této technologie už nevznikne jediná octavia ani jediný enyaq. Na všem, co automobilka vyrábí, vyvíjí nebo jen interně zpracovává, se umělá inteligence musí podílet. Mateřský koncern Volkswagen šetří a s ním i jednotlivé značky. Škoda snižuje počty pracovních míst o tři procenta ročně, tedy orientačně asi o tisícovku. Část úspor reinvestuje právě do AI, která už nyní dokáže efektivněji nahradit nemalou část lidské síly – hlavně v oblastech výzkumu, vývoje, nákupu a IT.
Škoda Auto a umělá inteligence v nových i zavedených systémech
„Umělá inteligence a platformy typu low-code pro jednoduchý vývoj aplikací nám pomáhají zvyšovat efektivitu a optimalizovat procesy. Ve všech funkčních oblastech podnikání budujeme digitální centra zaměřená na rychlé dodávání řešení pro zvýšení produktivity. Doplňujeme to moderními technologiemi, jako jsou cloudové služby, a silnějšími analytickými nástroji na podporu pokročilých metod založených na AI. Základem je práce s vysoce kvalitními daty a jejich pečlivá správa,“ popisuje Peters strategii Škody.
AI přitom nepředstavuje jen další nový nástroj. Dokáže totiž významně umocnit efektivitu i těch dříve zavedených. Tím je například škodovácké „magické oko“. Jedná se o soustavu kamer, které kontrolují výrobní stroje a dokážou předem odhalit jejich blížící se poruchu. Kamery porovnávají vysoce přesné snímky strojů s tisíci uloženými záznamy z minulosti, a to v řádu sekund. Umělá inteligence tak odhalí i sebemenší odchylku od optimálního stavu teploty, pozice či vibrací dopravníků závěsných hliníkových drah na výrobní lince. Riziko, že se výrobní linka zastaví a vytvoří tak milionové ztráty, je díky tomu podstatně nižší.
„V oblasti kontrolingu na základě AI například vyvíjíme prognózy a detekci anomálií a testujeme její agenty a chatboty. V účetnictví jsme zavedli nový portál pro financování dodavatelů s virtuálním asistentem, který poskytuje rychlý přehled o dokumentech a finančních transakcích. Také přecházíme na novou generaci rozpoznávání údajů, tedy OCR založené na AI, pro načítání údajů z faktur,“ dodává Peters. AI optimalizuje škodovácké cash-flow, kontroluje dokumentaci předávanou zákazníkům a radí jim i přímo v automobilu – například s tím, jak chytře naplánovat trasu.
Koncern Volkswagen šetří, vyšší efektivitu mají přinést investice
Do konce září Škoda proinvestovala přes 1,3 miliardy eur, tedy o deset procent více než loni, vyplývá ze zatím posledních zveřejněných dat za tři čtvrtletí. Firma sice nezveřejnila, jaká část z této sumy směřovala do AI, zdůrazňuje ale, že očekávaný přínos investic pravidelně ověřuje, obvykle v půlročních cyklech. „V koncernu VW v současné době klademe důraz spíše na rychlost rozhodování než na vyčerpávající reporting,“ říká Peters.
Jakkoliv si automobilový průmysl prochází náročným obdobím, Škoda má za sebou úspěšný rok. Za tři čtvrtletí zvýšila prodej meziročně o 7,5 procenta na 870 tisíc vozů. Tržby jí rostly ještě rychleji, téměř o deset procent na více než 22 miliard eur, a to při osmiprocentní rentabilitě tržeb, která je v tomto případě považovaná za velmi dobrou. V pozici bestselleru se drží model Octavia, k zákazníkům putovalo 142 tisíc vozů. Velmi obstojně si na evropských trzích vedou ale i elektromobily Elroq a Enyaq, jenž patří k nejprodávanějším na kontinentu.