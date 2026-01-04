Jak bude vypadat svět v roce 2029? NATO už věří málokdo, Ukrajina je okleštěná, čínský dovoz sílí
- Jeden můj známý, trochu pesimista, často při pohledu na vývoj světové a domácí politiky utrousí: „Nebude tu dobře.“
- Nechal jsem se tímto povzdechem inspirovat a zamyslel se nad možným černým scénářem vývoje Evropy i celého světa v dalších letech.
- Můžete text vzít jako čirou fikci, nebo jako varování. Dle chuti.
Píše se rok 2029. V Bílém domě opět usedl republikánský prezident. „Druhý Trump“ se sice neobjevil, ale podpora, v posledních měsících již viditelně chřadnoucího 47. prezidenta stačila republikánům na těsné vítězství. Důležitou roli hrálo, že vnitřně rozhádaní demokraté nebyli schopni postavit silného kandidáta.
Tvrdá politika vůči Evropě tak zůstala. Po čtyřech letech zpochybňování spojeneckých závazků a monetizace transatlantických vztahů už každopádně platnosti článku 5 NATO věří málokdo. Již za předešlého prezidenta ostatně USA urychlily stahování svých jednotek z Evropy a jasně deklarovaly, že starosti má Washington dávno úplně někde jinde. Peking se totiž zjevně při pohledu na nerozhodnost Západu na Ukrajině osmělil a čím dál více dává najevo, že „začlenění Tchaj-wanu“, jak Peking začal označovat připravovanou invazi, je jen otázkou času.
Starý kontinent vůbec není v dobré kondici. Ekonomický motor se zadřel. Německo má za sebou tři roky nepřerušené ekonomické stagnace a naděje na zlepšení se nerýsuje. Ve většině zemí vyhrávají nebo v průzkumech vedou národovecké strany, které na hranicích stavějí pomyslné, či dokonce reálné zdi. Ekonomická recese ve většině zemí znamená permanentní politickou krizi a neschopnost provádět reformy. Mezistátní spolupráce se rozpadá, shoda je prakticky nemožná. EU se za poslední roky nebyla schopna shodnout ani na jednom návrhu řešení krizí, jimž Evropa čelí, blok se fakticky rozpadl do mnoha příležitostných koalic.
Evropský průmysl nestíhá konkurovat čínskému dovozu. Firmy buď zavírají, přesidlují do Spojených států, kde za celní bariérou cítí alespoň malou šanci na úspěch, případně se snaží vlísat do přízně Číny, aby mohly vyvážet na tamní trh. Západoevropské země sypou peníze do sociálních programů a subvencí, aby udržely alespoň zdání stability. Země se zadlužují a hrozí globální recese gigantických rozměrů. Dodržování tržních pravidel není EU ani nikdo jiný schopen vynutit, naplno odstartoval závod k ekonomickému dnu.
Na východě se stáhly temné mraky
Ukrajině byl vnucen mír, který ji nechal okleštěnou, zranitelnou a v permanentní politické krizi. Rusko prostřednictvím jemu nakloněných politik, kombinací dezinformačních kampaní a vyhrožování blokuje jakékoli reformy i snahy posílit obranu zbývajícího ukrajinského území.
Rozpadá se důvěra ve státní instituce, mediální prostor zcela rozleptaly dezinformace a AI zcela setřela hranici mezi realitou a fikcí. Většina obyvatel upadá to apatie, takže je nevybudí ani prakticky každodenní přelety ruských vojenských letounů a dronů evropským vzdušným prostorem. Bělorusko bylo de facto připojeno k Ruské federaci. V Narvě a v Rize se objevily organizované skupiny vyzývající na demonstracích Moskvu k „bratrské pomoci“. Po předčasných volbách se do chaosu propadlo Moldavsko.
Polsko a Pobaltí jako jedny z mála zemí NATO drží výdaje na obranu nad třemi procenty HDP. Ostatní země do výdajů začaly započítávat nejen výdaje na infrastrukturu, ale nově i na zdravotnictví a školství. Česká vláda přišla s nápadem započítat do výdajů na obranu subvence regulované složky elektřiny. O posilování obrany nemůže být řeč. Politice dominuje každodenní hašteření, koncepční politiku si ze strachu z volební prohry nikdo nedovolí provádět.
Většina prodaných vozů jsou elektromobily, pochopitelně čínské
Na české politické scéně bylo oslavováno rozhodnutí EU posunout plánovaný konec prodeje nových spalovacích motorů na rok 2045. Radost kalí jen to, že většina prodaných vozů jsou elektromobily. Pochopitelně čínské.
A aby nebylo špatných zpráv málo, oznámil Jaromír Jágr, že po následující sezoně definitivně končí s profesionálním hokejem.
