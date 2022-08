Ministerstvo průmyslu a obchodu prověří, zda dodavatelé energií vyměřují správně zálohy | E15.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) prověří, zda dodavatelé energií vyměřují zákazníkům zálohy odpovídající očekávané spotřebě a ceně energií, tedy zda dodavatelé zálohy nezneužívají. Po dnešním jednání vlády to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Lidé podle něj nemají za bydlení platit více než 30 procent svých příjmů, v Praze je to 35 procent, a to včetně všech poplatků například za vodu nebo energii.