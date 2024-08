Stát půjčí společnosti Orlen Unipetrol část zásob pohonných hmot z hmotných rezerv státu. Půjde maximálně o 135 tisíc metrů krychlových pohonných hmot v hodnotě 1,9 miliardy korun. Unipetrol tím pokryje výpadek ve výrobě své litvínovské rafinérie, která produkci musela přerušit kvůli nálezu letecké pumy v areálu. Půjčku ve středu schválila vláda, novinářům to řekl šéf Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Později na síti X doplnil, že smlouva je podepsaná a Orlen Unipetrol může začít paliva čerpat.

Celková výše půjčky bude záviset na aktuálních potřebách rafinérie, v případě maximálního plnění by šlo o jedenáct procent státních zásob, které by vystačily přibližně na pět a půl dne.

Správa rezerv tak pro Orlen Unipetrol uvolní až 95 tisíc metrů krychlových motorové nafty a do 40 tisíc metrů krychlových benzinu. „Uvolnění těchto nouzových zásob pokryje výpadek výroby rafinérie zhruba na 14 dnů. Samotný trh nedokáže výpadek dodávek v tak krátké době řešit. Tím, že zápůjčku poskytneme, zůstává zásobování pohonnými hmotami v ČR stabilní a řidiči nic nepoznají. Není tak důvod ke spekulativnímu růstu cen pohonných hmot,“ uvedl Švagr.

S cílem zabránit případným spekulacím na trhu s pohonnými hmotami v Česku komentoval schválení půjčky také ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Připomněl, že důvodem půjčky je přerušení výroby v Litvínově. „Zejména díky této zápůjčce a také zvýšenému importu paliv ze zahraničí v rámci skupiny Orlen je proto dostatek pohonných hmot na českém trhu i nadále zajištěn,“ dodal předseda představenstva a generální ředitel Orlen Unipetrol Mariusz Wnuk.

Podmínky smlouvy o půjčce dojednaly obě strany ve středu odpoledne, následně byla dohoda i podepsána. Orlen Unipetrol tak už může začít s čerpáním paliv, uvedl Švagr. Součástí podmínek by měl být například zákaz vývozu paliv do zahraničí nebo uhrazení poplatků za vyskladnění a naskladnění Unipetrolem. S vrácením paliv Švagr počítá v případě, že nenastanou další neočekávané události, zhruba do konce roku.

Správa také bude od firmy požadovat zajištění půjčky pro případ rizik do maximální hodnoty půjčky. Rafinérie za půjčku zaplatí částku ve výši dvoutýdenní repo sazby stanovené centrální bankou. Přesná částka bude závislá na množství zapůjčeného paliva a také termínu, kdy rafinérie odčerpané palivo vrátí. Unipetrol bude palivo čerpat ze skladů po celé České republice.

Nález letecké pumy pro společnost Orlen Unipetrol znamenal zásadní omezení provozu litvínovské rafinérie, řekl vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Samozřejmě platí, že se jedná o zápůjčku a tato společnost do konce letošního roku do státních hmotných rezerv tyto pohonné hmoty vrátí,“ uvedl.

Stát udržuje v rezervách paliva přibližně na 90 dnů spotřeby. Podle Švagra půjčka zásoby neohrozí a Česko bude mít nadále dostatek rezerv pro zajištění ropné bezpečnosti.

Britskou leteckou pumu z druhé světové války našli dělníci v areálu litvínovské rafinérie Orlen Unipetrol při výkopových pracích minulou středu odpoledne. Pyrotechnici a hasiči nyní připravují řízený odstřel. Společnost kvůli tomu od minulého týdne zastavila výrobu.