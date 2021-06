Nákup obrněnců skrývá výdaje za stovky milionů | E15.cz

Už pět let chystaný nákup bojových vozidel pěchoty za více než 50 miliard korun naráží na další překážku. Skrývá v sobě až stovky milionů korun výdajů za přenos výroby obrněnců a jejich servisu do státního podniku VOP CZ, na nichž trvá ministerstvo obrany. Důvodem je to, že firma nemá potřebné technologie. Upozorňují na to někteří poslanci. Plyne to i ze zjištění jednoho z uchazečů o zakázku, německého Rheinmetall Landsysteme, který nabízí vozidla Lynx.