Nákup raketometů z Izraele vázne na cenovém posudku | E15.cz

Ze tří dlouho připravovaných strategických armádních zakázek za celkem sedm desítek miliard korun má nejblíže k cílové pásce pouze jedna. Šéf rezortu Lubomír Metnar (za ANO) hodlá ještě před říjnovými volbami podepsat smlouvu na čtyři baterie raketometů Spyder z Izraele jako náhradu ruských protiletadlových systémů KUB ze sedmdesátých let. Kontrakt však vázne na zdánlivém detailu – rezort nemůže sehnat znalce, který by vypracoval cenový posudek. Bez něj by Metnar riskoval trestní stíhání jako jeho předchůdkyně Vlasta Parkanová (TOP 09).