Agregátor flexibility otřese energetickým trhem, tvrdí česká firma | E15.cz

Agregátor flexibility funguje jako virtuální elektrárna, která sdružuje výrobce a spotřebitele elektřiny a na základě shromážděných dat a složitých matematických modelů řídí jejich výrobu a spotřebu. V první fázi chce mít Nano Energies ve svém agregátoru k dispozici výkon zhruba dvaceti megawattů z několika kogeneračních jednotek. Výkon těchto menších tepláren vyrábějících také elektřinu dosahuje nanejvýš jednotek megawattů.

Specializovaný software má zajistit, že se nový přístup k energetice finančně vyplatí jak agregátoru flexibility, tak nasmlouvaným výrobcům a spotřebitelům. Z nového nástroje na trhu by mohl mít prospěch i samotný provozovatel přenosové soustavy ČEPS, který službu vyrovnávání napětí v síti – takzvanou výkonovou rovnováhu – nakupuje od elektráren.

Vstup agregátoru flexibility na trh výkonové rovnováhy umožňuje úprava podmínek, kterou ČEPS ve svém kodexu pravidel učinil v lednu. Ke spuštění své služby potřebuje Nano Energies už jen certifikaci, kterou by od certifikační autority měla získat v nejbližších týdnech. „Do pěti let chceme mít agregovaný výkon v nižších stovkách megawattů a postupně generovat zisky v desítkách milionů korun,“ říká šéf Nano Energies Stanislav Chvála.

Plány Nano Energies jsou přitom podle něho spíše konzervativní. Například ve Velké Británii si agregátoři hned v prvních letech ukousli polovinu trhu výkonové rovnováhy, což by v tuzemsku znamenalo zhruba tři miliardy korun.

Tento vývoj ale Chvála neočekává. „Česko má zcela odlišnou energetickou strukturou, v níž budou i nadále hrát důležitou roli uhelné a poté ještě nějakou dobu nejspíš plynové elektrárny. Tržby navíc nejdou jen agregátoru, ale z větší části zákazníkům, kteří flexibilitu nabízejí,“ dodal.

Poskytovat služby agregátoru hodlají ještě letos také obchodník s elektřinou E.ON Energie a polostátní skupina ČEZ. Ta chce do svého agregátoru postupně zapojit všech svých 143 kogeneračních jednotek o celkovém výkonu 117 megawattů, které provozuje pod dceřinou společností ČEZ Energo.

ČEPS novinku vítá. „Na vstup agregátorů jsme plně připraveni,“ sdělil mluvčí společnosti Lukáš Hrabal. Do konce roku by ČEPS měl dokončit další úpravu kodexu tak, že by se podle Chvály mělo finančně vyplatit agregovat i flexibilitu na straně spotřeby. V praxi by to vypadalo tak, že by si agregátor u výrobní firmy nasmlouval část dne, ve které podnik sníží nebo zvýší spotřebu. Pro agregaci na straně spotřeby se hodí hlavně provozy, kde se akumuluje teplo nebo chlad, jako jsou třeba mrazírny či pece.