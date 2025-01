Zlé časy pro těžce zkoušený automobilový průmysl v Německu hned tak neskončí. Tradiční odvětví, na kterém závisí spousta českých dodavatelů, totiž v příštích měsících zalije další vlna bankrotů, která má být podstatně silnější než ty dosavadní, už tak povážlivě mohutné. Do ohrožení se po menších firmách dostávají už i velká jména.

„Předpokládáme, že insolvence v automobilovém sektoru vzrostou v roce 2025 o 40 až 50 procent,“ říká pro magazín Automobilwoche Jonas Eckhardt, automobilový expert z poradenské společnosti Falkensteg. Těžkou ránu dostalo toto odvětví už loni, kdy zbankrotovalo celkem 56 společností, meziročně o dvě třetiny více. Padlo tak srovnatelné množství firem jako v roce 2020, kdy svět paralyzovala pandemie.

„Během restrukturalizací budeme stále častěji svědky výrazného snižování počtu zaměstnanců a uzavírání provozoven. Řezy jsou stále hlubší,“ dodává Eckhardt. Falkenstegem očekávaný nárůst počtu bankrotů koresponduje s již vyčísleným trendem, který popsala studie Leibnizova institutu pro hospodářský výzkum. Počet firemních bankrotů v Německu podle ní stoupl v loňském čtvrtém čtvrtletí o 36 procent na 4215. Byl tedy nejvyšší od finanční krize. Bankroty si vyžádaly ztrátu téměř 38 tisíc pracovních míst, o sedmnáct procent více než ve stejném období předloni.

Příběhy s neúspěšným koncem loni napsal například zpracovatel hliníku, oceli a plastů WKW Gruppe, výrobce vstřikovaných dílů a elektronických součástek Eissmann Automotive nebo zhotovitel autosedaček Recaro. Postižené byly hlavně slévárny či galvanovny. Zatímco ještě v nedávné minulosti byly insolvence firem s obratem kolem půl miliardy eur spíše vzácností, v současné napjaté situaci prý nepřekvapí.

Do ohrožení se navíc dostávají i velcí hráči. Desítky tisíc pracovních míst postupně ruší například Bosch, Continental či ZF Friedrichshafen. Nejtvrdší úsporný program ve své mnohaleté historii si naordinovala i automobilka Volkswagen, jež se rovněž nevyhne rušení desetitisíců míst.

Do potíží se aktuálně dostávají firmy například z oblastí jako elektrotechnika, plastikářství nebo strojírenství. Eckhardt k tomu dodává, že ještě před pár lety by automobilky – na rozdíl od současnosti – nenechaly své významnější dodavatele padnout: „Vyřešily by potíže předem zvýšením cen, protože tehdy ještě byly k dispozici peníze.“

Peníze došly

Odliv peněz má několik příčin: výrazný pokles prodejů nových aut v Evropě, dražší úvěry nebo nezbytné a nákladné investice do technologií spojených s výrobou elektromobilů, jejichž odbyt však zaostává za předpoklady. Leibnizův institut přičítá růst počtu bankrotů také vyšším nákladům na energie a mzdy. „Roky extrémně nízkých úrokových sazeb zabránily insolvencím a v době pandemie insolvence nebyly díky dotacím, jako například dávkám za zkrácenou pracovní dobu,“ uvedl vedoucí výzkumu insolvencí Steffen Müller.

Otřesy v německém autoprůmyslu mají na české firmy převážně negativní dopady, byť se najdou i pozitivní. Jelikož německé automobilky vyrábějí méně aut než dřív, tuzemské podniky tak získávají méně zakázek. Dokládají to mimo jiné data Českého statistického úřadu, podle nichž v listopadu zrychlil meziroční pokles průmyslové výroby z říjnových 2,1 procenta na pokles o 2,7 procenta.

Německo, bankroty a příležitosti pro Česko

„Stávající kondice Německa představuje zejména pro český automobilový průmysl problém ohromných rozměrů,“ konstatoval Petr Novák, výkonný ředitel japonské společnosti JTEKT pro střední Evropu. Firma se specializuje na výrobau autodílů.

I v Česku, jehož ekonomika je silně spjata s německou, loni přibylo bankrotů. Ohlásilo jej 686 firem, meziročně o pět procent více. Vyplynulo to z analýzy portálu informaceofirmach.cz. Nejvíce – 151 – bankrotů bylo v oblasti obchodu, ve zpracovatelském průmyslu k nim došlo ve 108 případech.

Oslabení Německa však představuje i reálnou příležitost pro tuzemské dravce. „Právě nyní se tak otevírá unikátní příležitost pro silné české firmy, jak úspěšně expandovat do Německa,“ řekl v rozhovoru pro e15 český velvyslanec v Německu Jiří Čistecký.

A k transakcím napříč sektory se také schyluje. Vytouženou akvizici v přepočtu za stovky milionů korun finalizuje český výrobce nemocničních lůžek Linet, podrobnosti má zveřejnit v prvních měsících tohoto roku. Na akvizici rodinného přepravce Völker Logistik z roku 2021 chce navázat český kamionový dopravce VCHD Cargo. „Aktivně se poohlížíme po vhodném růstu prostřednictvím akvizice,“ uvedl Majitel VCHD Petr Kozel.

Podívejte se na nejprodávanější auta v Německu v roce 2024. Prodeje některým značkám vzrostly o desítky procent

VIDEO: Situace je vážná. Propustí se tisíce pracovníků v českém autoprůmyslu, říká Zdeněk Petzl v pořadu FLOW