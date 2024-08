Zatímco byznys s pneumatikami a plastovými díly podniku dlouhodobě vynáší, divize, která zhotovuje nejrůznější automobilové součástky, se ocitá pod čím dál větším tlakem. Ten pramení mimo jiné z výrazně ochabující poptávky po elektromobilech. Automobilky brzdí výrobu a dodavatelé včetně Continentalu zápolí s nižším zájmem o komponenty. Podnik také naráží na slabší než očekávané prodeje v Číně, kde se německé automobilové značky perou se sílící domácí konkurencí v čele s globálním gigantem BYD.

Automotive byznys sice Continentalu v uplynulém finančním roce vygeneroval tržby převyšující dvacet miliard eur, právě slabá poptávka a nutnost masivních investic však dostává divizi pod silný tlak. Řešením má být její odštěpení do samostatné společnosti, která by příští rok vstoupila na burzu. V současnosti zaměstnává asi sto tisíc zaměstnanců, mimo jiné i v závodech v Česku.

„Společnost nadále vyhodnocuje další postup, takže prosíme o pochopení, ale nemůžeme sdělit více detailů,“ uvedlo tiskové oddělení německé centrály Continentalu na dotaz e15, jaké důsledky mohou z případného vyčlenění automotive divize plynout pro české závody. „Žádné informace o tom, jaké důsledky může mít plánované vydělení pro tuzemské závody, naše zastoupení od vedení společnosti neobdrželo,“ sdělila Jindřiška Olberg, jež komunikuje za české a slovenské zastoupení firmy.

Continental provozuje závody v Adršpachu, Brandýse nad Labem, Frenštátě pod Radhoštěm, Horšovském Týně, Jičíně, Ostravě a v Otrokovicích. Zhotovuje v nich nejrůznější díly od elektroniky přes palivové dopravní jednotky, autorádia, čerpadla, trysky až po masážní sedadlové systémy. Ty pak míří do desítek automobilových značek z celého světa.

I těchto závodů se nicméně dotkla vlna propouštění, ke které Continental přistoupil začátkem roku. V rámci úsporného programu propouští až 7150 zaměstnanců, tedy asi tři procenta ze své celkové pracovní síly. V Česku přišlo o práci zhruba 230 osob, převážně působících v administrativě. Tím však nejistota kolem českých závodů nekončí.

„Úspěch případného vstupu automotive divize na burzu bude mít zásadní vliv na budoucnost závodů v Česku, na jejich schopnost investovat do vývoje a inovací,“ zdůrazňuje expert na automobilový průmysl Petr Knap ze společnosti EY. Dokud nebude jasné, s jakým úspěchem se podaří nově vzniklé společnosti vstoupit na burzu, bude se nad tuzemskými závody vznášet vážná nejistota, varuje Knap.

Německý kolos není jediný, kdo se kvůli ochlazování na trhu s automobily ocitá v potížích. Další velký německý dodavatel ZF kvůli přechodu z produkce spalovacích automobilů na ryze elektrické propustí do roku 2028 v Německu asi čtvrtinu pracovní síly.

Continental ve středu zveřejnil hospodářské výsledky za druhé letošní čtvrtletí. Ty potvrdily dlouhodobý trend, že v oblasti automotive společnost dosahuje jen velmi nízkých marží. Očekává, že se budou v následujícím období pohybovat jen v rozmezí od 2,5 do 3,5 procenta. Dříve počítala s třemi až čtyřmi procenty. Naopak v segmentu pneumatik očekává marže mezi třinácti a čtrnácti procenty.

„Continental podle mne historicky diverzifikoval byznys až příliš. Stal se nesourodým konglomerátem s minimálními synergiemi. Marže se dostaly pod tlak, což byl patrně i důvod, který vedl vedení k plánu na oddělení automotive do samostatné entity,“ dodává Knap. Odštěpení automotive by podle něj bylo logickým navázáním na vydělení společnosti Vitesco z roku 2021. Ta v tuzemsku dál úspěšně působí.

V zářnou budoucnost Continentalu ve stávající podobě nicméně investoři v posledních letech příliš nevěří. Akcie společnosti odepsaly za posledních pět let polovinu své hodnoty, jen v letošním roce klesly o 25 procent. Během středy připisovaly asi šest procent (v době přípravy článku) v reakci na zveřejněné výsledky za druhé čtvrtletí. Pokud by se automotive osamostatnil, stávající akcionáři Continentalu by obdrželi akcie v nově vzniklé nezávislé společnosti, a to v adekvátním poměru k jejich podílu v dnešním Continentalu.

Případné vydělení automotive a jeho vstup na burzu by museli schválit akcionáři na valné hromadě, která se uskuteční 25. dubna příštího roku. Pokud plán schválí, k vydělení má dojít do konce roku 2025. Přípravy na něj už naplno běží.