Český výrobce nemocničních lůžek Linet finalizuje vysněnou akvizici. V přepočtu za stovky milionů korun investuje do zatím nejmenované společnosti v Německu, kterou měl sice dlouhé roky vyhlédnutou, kvůli vyššímu nacenění se ale do nákupu nehrnul. V době, kdy valuace západoevropských firem klesají, se však karta obrací. Českých firem, které se aktuálně chystají na převzetí oslabených německých podniků, přibývá.

Pavlu Kysilkovi přibývá telefonátů a schůzek na téma expanze prostřednictvím německých akvizic. K bývalému guvernérovi České národní banky a exšéfovi České spořitelny si byznysmeni chodí v posledních měsících častěji než kdy dříve pro radu, jak co nejlépe využít ochablé kondice vyhlédnutých firem nejen v Německu, ale i v dalších zemích západní Evropy.

„O akvizice i investice je zájem. Řada mých známých podnikatelů mi potvrzuje, že to pro ně právě teď začíná být skutečně zajímavé a že se na příležitosti velmi seriózně dívají. O spoustě chystaných akvizic se teprve dozvíme,“ ujišťuje respektovaný bankéř a ekonom. Zpravidla se jedná o ty české společnosti, které mají vlastní brand a koncového zákazníka. Jejich expanze však českou subdodavatelskou ekonomiku nespasí, upozorňuje Kysilka. „Valuace firem v západní Evropě klesají. Příležitost je to mimo jiné i pro specializované fondy, jež se soustřeďují na vystresovaná aktiva,“ přidává Kysilka další rozměr.

Směr Německo vyráží nejen Linet

Linet si už dlouho myslel na jednu německou firmu, která poskytuje služby ve zdravotnictví a v domovech důchodců. Nyní přišel čas na její akvizici a jedním z důvodů, jak říká ředitel Linet Group Tomáš Kolář, je její napojení na produkty Linetu. „Nedobrá situace v Německu otevírá prostor pro podobné obchody. Na stole je mnohem víc příležitostí, které jsou k dispozici,“ uvádí pro e15 Kolář a dodává, že kontrakt by měl být uzavřen v řádu pár měsíců, podaří-li se jednání dokončit. Linet v Německu zaměstnává asi 250 lidí a ročně vytváří obrat okolo padesáti milionů eur. Prostřednictvím akvizice by ho zvýšil o necelých deset procent.

Nakupovat patrně brzy vyrazí i jeden z největších tuzemských nákladních dopravců. Německý trh totiž patří k těm důležitým, po jehož dálnicích jezdí více než dvě stě kamionů VCHD Cargo. V roce 2019 založil kladenský podnik dceřinku severně od Drážďan v Radeburgu. O dva roky později akvíroval Völker Logistik, rodinnou firmu specializující se na německý trh a regionální přepravy. Majitel VCHD Petr Kozel, jenž podnik před více než čtvrt stoletím založil, hodlá nyní využít německou krizi k další expanzi.

VIDEO: Situace je vážná. Propustí se tisíce pracovníků v českém autoprůmyslu, říká Zdeněk Petzl pro FLOW

FLOW: Situace je vážná. Propustí se tisíce pracovníků v českém autoprůmyslu, říká Zdeněk Petzl • e15

„Příležitosti na přepravním a logistickém trhu v Německu vyhodnocujeme a aktivně se poohlížíme po vhodném růstu prostřednictvím akvizice,“ říká Kozel, jehož VCHD loni utržilo přes jeden a čtvrt miliardy korun. Nákup by se mohl týkat například dopravce z oblasti specializovaných přepravních služeb. K nim patří například zabezpečená přeprava zboží vysoké hodnoty nebo přeprava zásilek pro farmaceutický průmysl, které vyžadují certifikaci přepravce a speciální přepravní techniku.

Expanzi v mnoha sektorech zaznamenává i Česko-německá obchodní a průmyslová komora. Výkonný člen představenstva komory Bernard Bauer připomíná úspěšná tažení českých značek Notino, Ovečkárna nebo Knihobot. Zatímco Německo dlouhodobě zaostává v digitalizaci, české firmy v této oblasti v řadě případů udávají trend, což otevírá další příležitosti.

„V zájmu dlouhodobě silnější hospodářské spolupráce a inovací jsou čeští investoři potřební i ve strategických projektech, které zintenzivňují výměnu znalostí, technologií a tvorbu hodnot v obou zemích. V tomto ohledu je současný trend v oblasti nových technologií a digitalizace velmi vítaný,“ říká výkonný člen představenstva Česko-německé komory Bernard Bauer.

CPI, ČEZ a teď i Rohlík.cz

„Nové příležitosti by se mohly českým firmám otevřít také v oblastech, jako je digitalizace státní správy, energetická transformace nebo modernizace infrastruktury, zejména v rámci státních investičních projektů,“ dodává ředitel regionálního centra CzechTrade pro střední Evropu Adam Jareš.

Výrazný potenciál vidí také ve službách, konkrétně v informačních technologiích, e-commerce a v logistice. Německo je zároveň nejdůležitějším trhem pro české exportéry, tvoří asi třicet procent vývozu. Od ledna do září dosáhl hodnoty 1033 miliardy, meziročně o 1,5 procenta více. Stejným tempem rostl i loni.

Českým firmám se daří pronikat například i do realitního byznysu. K největším hráčům na trhu kancelářských budov v Berlíně patří CPI miliardáře Radovana Vítka. Byznys u západního souseda Česka úspěšně rozvíjejí také firmy jako Agrofert Andreje Babiše. Za posledních deset let přesáhly jeho investice v Německu miliardu eur a směřovaly především do chemického průmyslu skupiny SKW a do pekárenské skupiny Lieken.

V Německu působí také ČEZ, jehož hlavním zaměřením je trh moderních energetických služeb, do kterých se naplno pustil v roce 2017 vstupem do skupiny Elevion. Ta dnes má asi čtyři tisíce zaměstnanců a dosahuje tržeb přes miliardu eur.

E-shop Rohlík.cz Tomáše Čupra bude v Německu rozvážet potraviny pro Amazon Prime, jehož služeb využívá na dvacet milionů Němců. Tržby Rohlíku ve spolkové republice by se měly díky spolupráci s americkým gigantem zvýšit ze současných 300–400 milionů eur na alespoň pět miliard, popsal své plány Čupr pro Seznam Zprávy.

Češi proti trendům

Expanze úspěšných českých firem na západní trhy probíhá ve větší míře v posledních sedmi osmi letech, připomíná hlavní ekonom J&T banky Petr Sklenář. Překvapivé podle něj je, že trend v těchto měsících sílí právě v případě silného Německa.

„Po třiceti letech budování kapitalismu u nás vznikly silné skupiny. Naakumulovaly kapitál, přerostly místní ekonomiku. Mají know-how i odvahu jít proti trendům, například proti ESG, a investovat do aktiv, kterých se ostatní třeba v energetice zbavovali,“ říká Sklenář.

A dodává, že jakkoliv se investice ne vždy vydaří, a obzvláště v dnešní době je ohrožuje geopolitika, zvyšování cen energií nebo inflace, většinou končí expanze českých firem úspěšně. V tomto ohledu se jim v přepočtu na obyvatele daří mnohem lépe než často zmiňovaným polským.