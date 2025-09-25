Německo drtí rekordní vlna insolvencí. Dusí i giganta, který v Česku vyrábí zámky do aut
Jeden z největších světových výrobců zámků do aut čelí vážným potížím. Německá divize skupiny Kiekert, která zaměstnává tisíce lidí i v Česku, po 168 letech fungování podala předběžný návrh na insolvenci. Je to jediný způsob, jak řešit nečinnost čínského akcionáře, který údajně neplní finanční závazky. Kiekert ale není v potížích sám – celé Německo nyní zažívá rekordní vlnu insolvencí.
Že podal německý Kiekert návrh na předběžné vyhlášení insolvence, vyplývá z dokumentu zaslaného okresnímu soudu ve Wuppertalu v Severním Porýní-Vestfálsku, informovala mimo jiné agentura Reuters. Konkrétně se týká dvou hlavních společností Kiekert AG a Kiekert Holding GmbH.
Za vážnými problémy výrobce, který dodává zámky do zhruba každého třetího automobilu, stojí podle generálního ředitele Jérôma Debreua čínská mateřská společnost Lingyun. Majitel z Pekingu údajně přestal poskytovat finanční prostředky a zároveň neplnil závazky ve výši stovek milionů eur. Insolvence tak má být součástí plánu,
„Akcionář postižený sankcemi nám odepírá přístup na důležité trhy a k financování, což výrazně ohrožuje náš obchod,“ uvádí Debreu. Skupina Kiekert, jež je považovaná za vynálezce moderního centrálního zamykání, má stále nevyřízené zakázky v objemu asi deset miliard eur. Ty by měla dál standardně odbavovat, protože během předběžného insolvenčního řízení má výroba na všech pobočkách pokračovat v normálním režimu, uvedl insolvenční správce Joachim Exner.
Nejen Kiekert, potíže má celé Německo
V Kiekertu aktuálně působí asi 4,5 tisíce zaměstnanců v jedenácti lokalitách, a to nejen v Německu. Jeden výrobní závod provozuje od roku 1993 i v Přelouči. Ročně vyrábí desítky milionů zámků. Míří odsud například do automobilek Volkswagen, Ford, Daimler, BMW, Peugeot, Fiat, Renault i do továren luxusních značek jako Ferrari nebo Maserati.
Loni v Přelouči pracovalo 1724 kmenových zaměstnanců, Kiekert-CS tak patřil k vůbec největším zaměstnavatelům v Pardubickém kraji. Česká divize je dlouhodobě úspěšná, loni vydělala 181 milionů korun při tržbách 8,6 miliardy. „Zahraniční dceřiné společnosti v Evropě, Asii a Severní Americe nejsou insolvenčním řízením dotčeny,“ zdůraznil Exner.
Kiekert není zdaleka jediným podnikem, který v Německu čelí potížím. Počet velkých insolvencí ve spolkové republice v prvním pololetí narostl na rekordních 207, vyplývá z údajů pojišťovny Atradius. Oproti loňsku tak insolvencí přibylo o dvacet procent.
Takhle vyrábí Kiekert:
„Největší podíl tvořili dodavatelé automobilového průmyslu, celkem 29 velkých insolvencí se týkalo společností s ročními tržbami přesahujícími deset milionů eur. Podle Federálního statistického úřadu došlo v prvních šesti měsících k celkem dvanácti tisícům firemních insolvencí, což je asi o dvanáct procent více než ve stejném období loňského roku,“ uvádí list Handelsblatt.
Sám Kiekert nicméně přiznává, že se kromě problematické mateřské společnosti potýká i s dalšími obtížemi. Přišel o značné množství objednávek kvůli napjatému geopolitickému vývoji, zejména kvůli dovozním clům prezidenta USA Donalda Trumpa.
„Američtí zákazníci stáhli velké objednávky, ratingové agentury snížily rating společnosti kvůli jejímu čínskému akcionáři a banky odmítají poskytovat nové úvěry,“ uvedla společnost Kiekert. Podání insolvenčního řízení je v takové situaci jedinou zbývající možností, jak restrukturalizovat a zabezpečit se do budoucna, píše ke krokům Kiekertu Manager Magazin.