Společnosti Leonardo a Rheinmetall podepsaly memorandum o založení nového společného podniku ve středu, jejich plán ale ještě musejí schválit příslušné regulační orgány v obou zemích a také Evropská komise.

Německý list Handelsblatt s odkazem na své zdroje informoval, že Itálie objedná od Rheinmetallu 550 tanků a bojových vozidel pěchoty. Zakázka v odhadované hodnotě dvacet miliard eur (503 miliard korun) by byla největší v dějinách firmy.

Podle plánu by italská vláda měla v rámci zakázky rozložené do patnácti let nakoupit nejméně 350 bojových obrněných vozidel Lynx a více než 200 bojových tanků Panther, dodává agentura Reuters.

Tržní hodnota největší německé zbrojovky Rheinmetall se od začátku ruské invaze na Ukrajinu více než zečtyřnásobila. Německá armáda s firmou na konci června uzavřela rámcovou smlouvu na dělostřeleckou munici až za 8,5 miliardy eur (téměř 214 miliard korun), což byla tehdy pro Rheinmetall největší zakázka za dobu její existence.