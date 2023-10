Mocná Čína. Tamní výrobci baterií pro elektromobily vládnou světu | e15.cz

Globálnímu trhu s bateriemi do elektromobilů mocně vládnou asijští výrobci. Prim hrají především Číňané. Dva tamní giganti drží první a druhou pozici největších světových dodavatelů. První ryze bateriový gigant Contemporary Amperex Technology (CATL) ovládal mezi lednem a srpnem 37 procent světového trhu s akumulátory. Druhý BYD, jenž mimo jiné těží suroviny do baterií a zhotovuje elektromobily, držel šestnáct procent. Dohromady tak na čínské duo připadala většina světových dodávek baterií. Vyplývá to z dat SNE Research, na která upozornila agentura Bloomberg.