Do insolvence Maliny přihlásila neznámá firma velkou pohledávku | e15.cz

Insolvenční řízení Energetického holdingu Malina může nabrat zcela nový směr. Dosud nejobjemnější pohledávku do něj v pondělí přihlásila čínská společnost Haikou Longhua Douzhen, která by díky největšímu podílu hlasovacích práv mohla zásadně ovlivnit další dění ve zkrachovalé společnosti. Insolvenční správce nyní musí oprávněnost pohledávky ověřit, a to hlavně kvůli zjištění, od koho čínská společnost pohledávku převzala.