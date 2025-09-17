Neznámý investor půjčil ČEZ miliardy. Dostal královský úrok, o kterém se střadatelům může zdát
Energetický gigant ČEZ má o miliardy korun navíc. Půjčil si je od velkého investora takzvaně napřímo v rámci soukromé investiční nabídky. Peníze přitom dokázal získat levněji než český stát. Pomohlo to, že šlo o půjčku v eurech, ale i fakt, že jako jeden z hrstky dluhopisových emitentů v Česku se ČEZ může pochlubit svým ratingem.
Velký investor půjčil další balík tuzemské polostátní energetice. Jde o navýšení obří dluhopisové transakce z loňského roku, kdy si polostátní gigant půjčil sedmnáct miliard korun. Dodatečná půjčka nabraná v eurech se ČEZ oproti loňsku vyplatí, díky vývoji na finančních trzích je totiž letos levnější. I tak získá investor do dluhopisů úrok o polovinu převyšující běžnou cifru na spořicích účtech pro obyvatelstvo a podle expertů si jeho evropské protějšky dokáží v eurech půjčit ještě podstatně levněji.
„Nechceme to blíže specifikovat. Bylo to čistě za tržní cenu a do portfolia jediného investora,“ uvádí mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Celkem si domácí energetický lídr půjčil sto milionů eur. Zatímco loni musel investorům za obří europůjčku v objemu sedmi set milionů eur nabídnout roční úrok 4,13 procenta, investoři od té doby značně snížili své požadavky. Papíry, které ČEZ vydá až koncem září, tak ponesou jen
