Železniční most na Výtoni se opraví a zůstane. K němu přibude třetí kolej, která zajistí kapacitu
Ministr dopravy Martin Kupka se rozhodl zachovat vyšehradský železniční most, a to na základě posudku, podle kterého by jeho odstraněním došlo ke ztrátě významného kulturního prvku. Železniční most se odstrojí, pod ním vznikne provizorium a k opravenému mostu se pak přidá třetí kolej.
Ke konci roku 2022 odhalila Správa železnic výsledky architektonické soutěže na nový pražský most. Pro mnohé to bylo překvapení, o tom, že se uvažuje o nahrazení železničního mostu u Výtoně se totiž velká veřejná debata nevedla. Stát masivnímu odporu nyní podlehl. Původní most, který spoluutváří panorama Prahy, se opraví a na místě zůstane.
Most z roku 1901 je dlouhodobě ve špatném stavu. Vlaky tu tak projíždějí vždy jen po jedné koleji, a to maximální rychlostí dvacet kilometrů v hodině. To ale nebyl hlavní důvod, proč chtěl stát most nahradit novým. Železniční úsek mezi Výtoní a Smíchovem je důležitý pro celkový rozvoj dopravy nejen v hlavním městě.
Dopravní koncepce počítala s tím, že v podzemí vzniknou dvě nové koleje pro rozvoj příměstských vlaků. Po mostě by pak měly vést tři koleje, a to pro dálkovou dopravu, částečně také pro příměstskou a zároveň pro obsluhu města. I proto měla být přímo na novém mostě nová železniční zastávka. Dvě koleje na povrchu by tedy nebyly dostačující. Dálkovou dopravu by měly navíc částečně saturovat vysokorychlostní tratě, a vybudovat tři nové koleje pod zemí, by bylo příliš drahé.
Proti novému řešení se ale téměř okamžitě začali ozývat odpůrci. Spor mezi státem a jimi nyní rozhodl odborný posudek Heritage Impact Assessment, který říká, jak moc by navrhovaný rozvoj dopadl na celé město. Alespoň podle vyjádření ministerstva dopravy. Ministr Martin Kupka se měl zároveň přiklonit k dalším doporučením, například Národního památkové ústavu. „Podle závěrů posudku by přesun původní nýtované příhradové konstrukce znamenal nevratnou ztrátu významného kulturního prvku,“ uvedl Kupka.
Co bude následovat? Správa železnic most za pár let snese a přemístí ho na vhodné místo, kde bude důkladně opravený. Na místě se spolu s tím vybuduje mostní provizorium, které zachová železniční dopravu. „Bez ohledu na zvolenou variantu bude nutné stávající mostní konstrukci snést a zachovat po dobu prací dopravu. Proto počítáme s vybudováním mostního provizoria,“ vysvětlil ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Provizorní most by se měl začít instalovat v roce 2028. Předtím dojde k úpravě inženýrských sítí.
Most doplní nová kolej
Hledat se bude také lokalita, kde nýtovaný most opravit. Nabízí se pozemky Povodí Vltavy, správa kolejí se ale bude po dalších místech ještě rozhlížet, aby byl nájem za pronájem prostor co nejnižší.
Posudek zároveň navrhl, že by železniční most měl doplnit nový plochý most pro zvýšení kapacity. Na ten vyhlásí Správa železnic architektonickou soutěž. Stát by měl přepracovat i plánovanou stanici na Výtoni, na tom by měli participovat odborníci i veřejnost.
„Jsme potěšeni, že pan ministr zvolil celosvětově osvědčený a standardní postup. Rekonstrukce s dostavbou třetí koleje nabízí rychlost a minimalizaci výluk, což je nejlepší pro železniční dopravce, jejich cestující i Pražany,“ řekl k rozhodnutí člen Nadačního fondu Vyšehradský most Tomáš Bistřický. Fond je podle něj zároveň připravený dát státu studii, kterou pořídil.
Nový most by se podle harmonogramu Správy železnic mohl začít stavět někdy mezi koncem roku 2029 a rokem 2032. Už letos se rozběhne také soutěž na novou třetí kolej. K výběru návrhu by pak mělo dojít už příští rok.