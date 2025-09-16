Pecina a investoři mohou převzít Liberty. Součástí plánu je postupný prodej poloviny areálu
Martin Pecina a jeho spoluinvestoři z fondu Iromet se mohou stát novými majiteli zkrachovalé huti Liberty Ostrava. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) nepravomocně potvrdil, že s novým majitelem nehrozí vyšší koncentrace tržní síly a že ji může převzít. Proti rozhodnutí se může odvolat jen samotný Pecina, což ale v tomto případě není pravděpodobné.
„Prodej byl schválen insolvenčním soudem a nyní v prvním stupni i Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Aktuálně ještě běží lhůta pro případné podání rozkladu proti rozhodnutí úřadu,“ říká Michal Štefl, mediální zástupce insolvenčního správce Liberty Ostrava.
„Jsme rádi, že díky rozhodnutím insolvenčního soudu a antimonopolního úřadu mohla transakce proběhnout bez komplikací. Naším cílem je co nejdříve převzít provoz společnosti a zajistit její další rozvoj,“ říká za budoucího nabyvatele Radek Strouhal. Ten do firmy přechází z oborově a geograficky blízké společnosti Vítkovice Steel. Jeho prvním krokem bude obstarání výrobního materiálu, jehož dovoz už začal zařizovat ještě před schválením prodeje.
Pecinovy společnosti za celý závod nabídly zhruba tři miliardy korun, přičemž většinu prostředků podle něj vložili investoři z fondu, kteří nejsou známi, a Pecina jejich jména nechce prozradit. Návrh insolvenčního správce v červenci schválil věřitelský výbor i zajištění věřitelé huti. Mluvčí insolvenčního správce Michal Štefl tehdy řekl, že na nového majitele by podnik mohl být převedený na podzim.
Stablizace dodávek, investice do provozu
„Chceme stabilizovat a zvýšit objemy dodávek, abychom měli vždy dostatek materiálu a surovin a mohli plynule vyrábět. Chystáme se podívat na možnosti dodávek z Asie, a to například z Vietnamu, Indonésie a částečně i z Ruska,“ říká Strouhal, který rovněž chystá investice do provozu. „Do roka chceme do zefektivnění provozu nalít nižší stovky milionů korun, například do technologie narovnávání plechu,“ upřesnil dále.
V současné chvíli byznys plán novýchmajitelů počítá s válcovnami. Pokud by chtěli vyrábět surovou ocel, museli by pořídit elektrickou obloukovou pec, která stojí miliardy korun. „Nechceme tuto variantu zavrhovat, vyhodnocujeme všechny možnosti, ale zatím se tato varianta jeví ekonomicky extrémně složitá,“ říká k tomu Strouhal.
Mohutný nemovitostní výprodej
Součástí byznys plánu je i prodej zhruba poloviny plochy areálu, která pro provoz není nezbytná, o rozloze 550 hektarů. Otázkou je míra ekologického zatížení areálu, běžně má ale tato plocha hodnotu v miliardách korun. „Prodeje pozemků budou postupné. Zatím budeme ukrajovat jen z nejkrajnějších částí areálu. Tyto prodeje přinesou zatím spíše jen stovky milionů korun,“ odhaduje Strouhal.
Slezská huť patřící Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance vyráběla ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Dostala se ale do dluhů a skončila v konkurzu. Jiný zájemce o koupi hutě než Pecina nebyl.
V současné době v Liberty Ostrava fungují tři závody, jejichž provoz tollingově financují jiné firmy. Při takovém financování tollingová společnost pořizuje materiál, poskytuje ho výrobci a za zpracování mu dává odměnu.
Areál Liberty Ostrava. |