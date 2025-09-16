S&P 500 poprvé uzavřelo nad mýtickou hranicí. Tesla letí nahoru po Muskových nákupech. Alphabet překvapil
- Elon Musk nakoupil akcie Tesly v hodnotě jedné miliardy dolarů.
- Hodnota společnosti Alphabet dosáhla tří bilionů dolarů.
- USA dosáhly s Čínou „rámcové dohody“ ohledně TikToku.
Přehled nejdůležitějších zpráv, které hýbou světovou ekonomikou.
Americké akciové trhy v pondělí zakončily obchodování na historických maximech. Hlavní index S&P 500 vůbec poprvé uzavřel nad hranicí 6 600 bodů. K rekordu přispěla kombinace několika zásadních zpráv, které zvýšily důvěru investorů v další růst technologického sektoru. Nejen indexu S&P 500 se v pondělí dařilo. Nasdaq Composite rovněž uzavřel na novém maximu a Dow Jones Industrial Average přidal 0,1 procenta.
TikTok v USA (zřejmě) nekončí
Jedním z hlavních impulsů byla „rámcová dohoda“ mezi Spojenými státy a Čínou ohledně pokračování populární čínské platformy TikTok v USA. Dohoda, kterou oznámil ministr financí Scott Bessent, uklidnila obavy z možného zákazu či odprodeje populární aplikace. Trhy reagovaly pozitivně i na informaci, že prezidenti obou zemí se mají v pátek sejít k jednání o detailech a případném dokončení paktu.
Musk přilepšil Tesle
Výrazným faktorem byly také kroky Elona Muska. Generální ředitel Tesly poprvé od roku 2020 nakoupil 2,57 milionu akcií této společnosti v hodnotě přibližně jedné miliardy dolarů (20,6 miliardy korun), což je jeho dosud největší nákup akcií podniku co do hodnoty. Trh to vyhodnotil jako silný signál důvěry v budoucnost společnosti, což okamžitě zvedlo cenu akcií Tesly o 3,6 procenta.
Majitel Google sice zaostává, ale úspěšně
Další vzpruhou pro technologický sektor bylo zvýšení hodnoty Alphabetu, mateřské společnosti Google, která po 4,5procentním růstu akcií dosáhla tržní kapitalizace tří bilionů dolarů. Alphabet se tak připojil k exkluzivnímu klubu, v němž dosud figurovaly jen firmy Apple, Microsoft a Nvidia. Investory potěšilo mimo jiné rozhodnutí soudu v antimonopolním sporu, díky kterému se společnost vyhne nucenému odprodeji prohlížeče Chrome. K tomu Googlu pomohla skutečnost, že zaostává za firmami zabývajícími se AI , jako jsou OpenAI a Perplexity.