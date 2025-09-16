Investor Mucha se spojuje s Borkovcem z Partners a zakládá novou investiční platformu. Slibuje 12procentní výnos
Investor a zakladatel venture kapitálové společnosti Kaya VC Pavel Mucha zakládá společně se skupinou Partners Petra Borkovce novou investiční platformu Aspire11. Jejím prostřednictvím nabízí možnost zhodnotit peníze na privátních neboli mimoburzovních trzích. Zakladatelé si od ní slibují rozhýbání českého penzijního kapitálu s cílem dlouhodobého výnosu kolem dvanácti procent ročně.
Nová platforma startuje s fondem v objemu půl miliardy korun, tedy přibližně 12,5 miliardy korun, které přes ni v následujících pěti letech investuje penzijní společnost Rentea a Partners Invest ze skupiny Partners. „Privátní trhy umějí přinést dlouhodobě vyšší výnos, než je průměrný výnos dosažitelný na akciových trzích. Proto jsou nejlepším investičním nástrojem především pro dlouhodobé penzijní peníze,“ říká šéf Partners Petr Borkovec.
Spouštěčem pro vznik platformy bylo schválení nové legislativy, která umožňuje zakládání alternativních účastnických fondů v penzijním spoření a tím i investice na neveřejných trzích. „Jejich vznik v penzijním spoření otevřel cestu k nejlepším správcům a top investičním příležitostem. Chceme nabídnout další možnosti, jak klienti mohou zhodnotit své peníze,“ doplňuje Borkovec.
Prostřednictvím platformy budou moci Češi investovat do rizikového kapitálu, například startupů, private equity, úvěrových fondů nebo developlmentu nemovitostí. Do privátních trhů typicky dnes investují hlavně velcí institucionální investoři. Spuštění platformy má podle jejích zakladatelů reflektovat nárůst soukromého kapitálu, který není obchodovaný na burzách.
Aspire11 chce navýšit množství českého penzijního kapitálu, který podle jejích analytiků představuje osm procent HDP, zatímco v zemích se silně rozvinutými penzijními systémy, například v Nizozemí, USA či Kanadě, jde až o 200 procent. Inspirací pro zakladatele byly zejména kanadské penzijní fondy zaměřující se na private equity. Aspire11 proto bude mít dlouhý investiční horizont, globální záběr a nabídne přímé investice bez zprostředkovatelů.
„Neveřejné trhy jsou rizikovější a méně likvidní než tradiční veřejné trhy, a právě proto dokážou v dlouhodobém horizontu přinášet nejenen vyšší výnosy, ale také pohánět ekonomiky a prosperitu společnosti,“ uvádí investor a zakladatel Kaya VC Pavel Mucha.
Nový fond nabízí dvě cesty, jak do něj mohou lidé investovat. První možností je sjednání doplňkového penzijního spoření u společnosti Rentea a investovat prostřednictvím jejího alternativního účastnického fondu. Druhou možností bude zhodnotit peníze ve fondů kvalifikovaných investorů pod hlavičkou Partners Invest, kde bude minimální výše investice jeden milion korun.