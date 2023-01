Noční můra českého autoprůmyslu: kvalitní a dostupný čínský elektromobil vyráběný v Evropě | E15.cz

Ne Tesla, ale čínský BYD. Tak kdysi zněla odpověď dnes již bývalého šéfa koncernu Volkswagen Herberta Diesse na otázku, která automobilka ho nejvíce děsí. Po letech se jeho obavy naplňují. BYD i další čínské automobilky vyrostly natolik, že jim už domácí, největší světový trh s automobily, nestačí. Pouštějí se tak do Evropy. Neomezují se přitom na export, ale postupně budují i výrobní kapacity. A pro český autoland představují hrozbu, shodují se insideři.

Právě automobilka BYD, akronym Build Your Dreams, tedy Uskutečni své sny, patří k nejambicióznějším hráčům. Investoval do ní i „věštec z Omahy“ Warren Buffett, byť v poslední době část podílu odprodává. V bývalém hlavním městě Číny Si-anu sídlící BYD si už vydobyl pozici největšího výrobce elektromobilů na světě a nepřekvapivě i jedničky domácího trhu. Nově chce vyrábět v Evropě. V rozhovoru pro agenturu Bloomberg to potvrdila výkonná viceprezidentka firmy Stella Li.