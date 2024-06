Automobilce Hyundai v Nošovicích loni stoupl zisk o 2,92 miliardy na 13,87 miliardy korun. Tržby jí vzrostly o 21,25 miliardy na 188,99 miliardy korun. Nárůst zisku představuje 26,6 procenta, u tržeb jde o 12,7 procenta. Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) to uvedla ve výroční zprávě zveřejněné ve Sbírce listin.

Prezident HMMC Changki Lee uvedl, že rok 2023 byl pro HMMC velmi úspěšný. „Úspěšným výrobním výsledkům napomohla stabilizace dodávek polovodičů i dalších dílů, značná poptávka po našich autech i vyšší efektivita výroby,“ uvedl prezident.

Automobilka loni vyrobila 340 500 aut, o 18 tisíc vozů více než předloni. „Větší množství aut sjelo z výrobní linky v Nošovicích naposledy v roce 2017. Původně stanovený plán jsme překonali o 12 tisíc vozidel,“ doplnil prezident automobilky. Letošní plán výroby je 330 890 vozů.

Auta z Nošovic loni putovala do 73 destinací, nejvíce do Německa, Velké Británie, Francie, Španělska a Polska. Do těchto pěti zemí zamířila téměř polovina loňské produkce závodu. Pro český trh bylo určeno necelých pět procent produkce.

Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Závod má více než 3200 zaměstnanců, dalších asi 8700 lidí pracuje pro jeho přímé dodavatele.