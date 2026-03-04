V Evropě jsme se dlouho měli moc dobře, proto nám chybí dravost a bojovnost, říká šéfka SAP ČR Hana Součková
- Vytváření nových dovedností a celoživotní vzdělávání bude v době AI důležitější než kdy dřív.
- Celosvětově dnes SAP vidí potenciál v malých a středních podnicích, které dokáží rychle adoptovat inovace a dostávat je do reality.
- Technologie jde tak rychle dopředu, že to není o nahrazování rolí, ale o vytváření nových. Firmám stále chybí kvalifikovaná pracovní síla, říká v e15 Castu Hana Součková, ředitelka SAP ČR.
Pocit falešné jistoty je podle ředitelky SAP ČR Hany Součkové jednou z největších chyb dneška. Firmy se musí umět přizpůsobit a obstát i ve chvílích, kdy je další vývoj těžko předvídatelný a věci nejdou podle plánu. Jejich lídři by proto neměli rozhodovat jen podle minulých zkušeností, ale dívat se dopředu. Jinak začíná vznikat technologický dluh.
„Svět se za poslední dva tři roky výrazně posunul. Pokud se váš proces za stejnou dobu nepohnul ani o píď, dluh začíná narůstat,“ vysvětluje Součková. „Nový svět je o přepisování stávajících procesů,“ dodává s tím, že je potřeba odnaučit se dělat věci stále stejným způsobem a vytvářet prostor pro nové přístupy. A to jak u jednotlivců, tak ve firmách.
Evropa se musí zvednout
Vývoj českých i evropských firem není tak rychlý, jak bychom si představovali. Podle Součkové je za tím kombinace různých důvodů. Třeba že se máme dlouho až moc dobře: „Pak chybí dravost a bojovnost. Posledních třicet let tady nebyl žádný ‚sense of urgency‘. Je tady až teď,“ vysvětluje. Přesto zůstává optimistická. Evropa má technologickou připravenost, kvalitu vzdělávání a stále relevantní pozici. „Jen se musíme zvednout,“ doplňuje.
České firmy se novým technologiím zdají být přitom otevřené. Vyplývá to i z posledního SAP průzkumu, ve kterém odpovídalo tři sta padesát top manažerů, jakou emoci v nich vyvolává umělá inteligence. U naprosté většiny to byla zvědavost, téměř u poloviny pak dokonce nadšení. „Teď potřebujeme, abychom se od zvědavosti nebo nadšení dostali k akci,“ upozorňuje Součková.
Česko je přece jen v této otázce poměrně pozadu: „Dvě třetiny manažerů už mají AI ve slovníku, ale v oblasti strategie a plánování ji v České republice využívá jen sedm až osm procent firem. Přitom v Evropě je to téměř dvacet procent.“ Dodává, že nejhorší je nečinnost, protože naskočit do rozjetého vlaku už za dva roky nebude možné.
Lidé budou potřeba
Že by ale umělá inteligence postupně připravila lidi o práci, se Součková nebojí. „Technologie jde tak rychle dopředu, že to není o nahrazování rolí, ale o vytváření nových. Firmám stále chybí kvalifikovaná pracovní síla,“ konstatuje. Radí sledovat, jaká bude poptávka, a připravit se na ni. Vytváření nových dovedností a celoživotní vzdělávání dnes získává na důležitosti.
České zastoupení SAP je podle ní důkazem, že lidé jsou a budou potřeba. Zaměstnává jich na čtyři tisíce a více než čtvrtinu přijalo v posledních třech letech. „V Česku jsme unikátní tím, že máme relativně kritickou velikost všech týmů, které v SAPu existují,“ zmiňuje. Kromě vývojářů jde o specialisty z financí, logistiky, práva nebo lidských zdrojů. Některé oblasti, jako je nábor, pak z Prahy řídí pro celý svět.
„Pro vedení jsme pionýry, kteří se nebojí zkoušet nové věci. Proto dnes v Česku pilotujeme řadu nových témat a máme asi pětadvacet procesů, které by měly být povýšené o AI. České týmy dostaly důvěru, aby tím globální SAP provedly,“ říká.
S novými technologiemi přichází i proměna fungování samotného SAPu. Firma dnes místo klasických produktů dodává služby, funguje modulárněji a výrazně se otevírá startupům. „Díky cloudovým řešením se sdílejí náklady na infrastrukturu i provoz. I malé firmy tak mohou systém nasadit hned a nemusí ho znovu řešit za deset let. Porostou s námi,“ říká Součková. Právě v malých a středních podnicích vidí SAP jeden z hlavních globálních růstových motorů. „Je to segment, který dokáže inovace rychle přijímat a převádět do praxe,“ uzavírá.