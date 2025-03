Společnost Tatra Defence Vehicle (TDV) z Kopřivnice na Novojičínsku, která se specializuje na vývoj, výrobu, opravy a servis vojenských vozidel, se chystá dodat do Polska první obrněné vozidlo Tadeas. Jeho vývoj dokončila v minulém roce. Vozidlo na podvozku Tatra by se v Polsku mohlo i vyrábět. ČTK to řekli provozní ředitel TDV Adam Binar a ředitel výzkumu a vývoje Radomír Smolka.

Jde podle nich po mnoha desítkách let o první obrněné vozidlo kompletně vyvinuté i vyrobené v Česku. Název Tadeas je vlastně zkrácené označení Tatra Defence Armoured Solution.

Binar připomněl, že TDV vyrábí i podobné vozidlo Titus rovněž s podvozkem Tatra, nejde ale podle něj o konkurenční vozidla. Zatímco Titus už je zavedený v české armádě, Tadeas je určen zejména na export.

„Je to určitě náš nový nosný produkt. První vozidlo už má svého zákazníka, kterému dodáváme ostrý prototyp určený přímo pro polský trh. Vedle toho vyrábíme další prototypová vozidla, která budeme nabízet a ukazovat, zapůjčovat armádám, aby si je vyzkoušely a případně si od nás koupily další varianty,“ řekl Binar.

Obrněné vozidlo Tadeas 6x6 od společnosti Tatra Defence Vehicle | ČTK

Smolka řekl, že Tadeas má novou koncepci, kdy pancéřovaná korba je posazena přímo na podvozku Tatra. „Tím jsme získali výrazně více centimetrů navíc na výšku, přitom Tadeas stále je poměrně nízké vozidlo,“ řekl Smolka. Vozidlo v základní verzi je vysoké 3,1 metru.

Tadeas je podle Smolky koncipován jako vozidlo primárně určené pro speciální nástavby. „Při konstrukci Tadease jsme všechno podmínili vnitřnímu prostoru. Má trošku jinak konfigurovaný podvozek, než má Titus, ale má pořád řízenou první a poslední nápravu, takže manévrovatelnost je pořád srovnatelná. A co je možná takovou výhodou Tadease, tak je to opravdu univerzální platforma navržená od počátku tak, že z ní může vzniknout verze 4x4, 6x6, 8x8 a je tam velké portfolio motorů. Takže ta platforma byla rozkročena velmi široce a jsme schopni na základě požadavků zákazníka připravit tu jeho modifikaci,“ řekl Smolka.

Ambulance nebo tank s dělem

Binar řekl, že platforma má širokou škálu využití. „Může to být obrněný transportér, může to být ambulantní vozidlo, může to být vozidlo velitelské, může to být vozidlo spojovací, může to být vozidlo, které nemá třeba korbu, ale je na něm třeba dělo. Variant je spousta a my neustále vyvíjíme další možnosti a zkoumáme, co ta platforma jako taková snese,“ řekl Binar.

TDV se chystá vozidlo s partnerem HSV Huta Stalowa Wola předat ke zkouškám v polské armádě. „Pokud vozidlo vyhoví zkouškám, pak bude do polské armády úspěšně zavedeno, což pro nás jako výrobce je obrovská reference. Jednak je to armáda NATO, jednak polská armáda, můžeme říct, že patří určitě k těm nejlepším v Evropě. Když si vybere konkrétní aplikaci, tak je tam velký požadavek na transfer technologie, aby si to Poláci mohli v rámci svého vlastního domácího průmyslu vyrábět sami,“ řekl Binar.

Součástí dohody o poskytnutí licence je podle něj i určitý počet podvozků, k jejichž odebrání se polská strana zavazuje. „My jim poskytujeme licenci na výrobu vozidel, dodáváme jim ve spolupráci s Tatrou Trucks podvozky, na kterých vozidlo stojí, a oni už potom výrobu si zařizují sami, případně ve spolupráci s námi nebo po diskusi s námi mohou i upravovat aplikace vozidla do dalších variant, které potřebují,“ řekl Binar.

Tatra chystá tanky do pouště

Další prototypové vozidlo připravuje TDV pro arabský svět. „Budeme v létě s vozidlem dělat zkoušky, zda vozidlo obstojí v náročných klimatických podmínkách v poušti,“ řekl Binar.

TDV patří do holdingu Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada. Vyrábí mimo jiné vozidla Pandur II a Titus. V roce 2023 vytvořila firma tržby 3,57 miliardy korun. Podnik má přibližně 260 zaměstnanců.