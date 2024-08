Z divize s názvem Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) se rozhodli odejít předseda představenstva Bernhard Osburg, výrobní ředitelka Heike Deneckeová-Arnoldová a personální ředitel Markus Grolms. Dozorčí radu divize navíc opustí její předseda Sigmar Gabriel, místopředseda Detlef Wetzel a další dva členové. Divize zaměstnává kolem 27 tisíc lidí. Závodní rada se obává, že plánovaná restrukturalizace povede k zániku tisíců pracovních míst, píše DPA.

Křetínského investiční skupina EP Corporate Group (EPCG) se na převzetí pětinového podílu v divizi TKSE dohodla letos v dubnu. Firmy Thyssenkrupp a EPCG tehdy uvedly, že očekávají dokončení transakce ještě v letošním roce. Jednají o tom, že EPCG by v budoucnosti koupila dalších 30 procent ocelářské divize Thyssenkruppu. Vznikl by tak společný podnik, ve kterém by každá ze stran měla poloviční podíl.

Thyssenkrupp je největším německým producentem oceli. Výroba oceli je energeticky velmi náročná, podnik proto trápí vysoké ceny energií. Křetínský ovšem z drahých energií naopak profituje. Společnost Thyssenkrupp v květnu uvedla, že si od Křetínského slibuje přístup k levnější elektřině.