Odbory a kolínská Toyota ukončily kolektivní vyjednávání, platí stará smlouva
Odbory a vedení kolínské automobilky Toyota Motor Manufacturing Czech Republic ve čtvrtek po téměř roce ukončily kolektivní vyjednávání. Z nových jednání nevzešla žádná dohoda, a tak zůstává v platnosti smlouva uzavřená na konci roku 2023. Informovali o tom mluvčí automobilky Tomáš Paroubek a předseda Nezávislých odborů pro údržbu a ostatní pracovníky Petr Bíba. Vyjednávání, která byla zahájena na podzim loňského roku, byla komplikována mimo jiné neshodami mezi odborovými organizacemi. Automobilka, která v Kolíně zaměstnává přibližně 3200 lidí, již od března 2025 zvýšila tarifní mzdy zaměstnanců v průměru o 7,1 procenta.
„Společně jsme se shodli nad stanovisky ke všem bodům a společným odsouhlaseným zápisem jsme potvrdili tuto dohodu,“ napsaly odbory a vedení firmy v oznámení zaměstnancům o ukončení vyjednávání. Detailní obsah stanovisek vedení automobilky po dohodě s odbory nechce sdělovat. „Zaměstnanci dostali informace jen interně,“ řekl Paroubek. Připomněl, že od března navýšila firma tarifní mzdy zaměstnancům průměrně o 7,1 procenta. „Tím, jak jsme navýšili mzdy už v březnu, tak jsme nyní v podstatě jenom stvrdili to, že ukončujeme minulý proces kolektivního vyjednávání,“ doplnil Paroubek. Vedení a odbory se podle něj zároveň dohodly, že se budou připravovat na další kolektivní vyjednávání.
Původně s vedením jednaly tři odborové organizace, závěrečných jednání už se účastnily pouze dvě. Odborová organizace ASO Kolín totiž podle ministerstva práce a sociálních věcí není řádnou odborovou organizací a tedy ani součástí kolektivního vyjednávání. Vyjádření ASO shání.
Nalezení shody mezi stranami měl po několika měsících neúspěšného vyjednávání na jaře řešit zprostředkovatel. Dvě ze tří odborových organizací ale tehdy spolupráci s vybranou zprostředkovatelkou odmítly. Neúspěchem skončil i pozdější návrh na určení zprostředkovatele v kolektivním sporu podaný ministerstvu ze strany stejných dvou odborových organizací. Ministerstvo návrh zamítlo, protože návrh nepodaly všechny odborové organizace, zároveň vydalo usnesení, že ASO není účastníkem řízení o návrhu na určení zprostředkovatele.
„Tento svůj závěr odůvodnilo ministerstvo tím, že ASO není zapsáno ve veřejném rejstříku,“ řekl Bíba. U jednacího stolu tak v posledních týdnech zůstaly jen Nezávislé odbory pro údržbu a ostatní pracující a Odbory KOVO. „Po dohodě odborových organizací a vedení firmy byl vytvořen seznam podnětů, které se budou řešit průběžně, ale mimo kolektivní vyjednávání,“ řekl Bíba.
Za letošní první pololetí bylo v závodě vyrobeno 116.417 automobilů, tedy o 6,7 procenta méně než v lednu až červnu 2024. Více než polovinu produkce představovaly hybridní vozy Yaris HEV. V červnu automobilka oznámila, že od letošního roku bude vyrábět pouze hybridní vozy. Na začátku září Toyota oznámila, že v České republice bude vyrábět bateriové elektromobily. V kolínském závodě kvůli tomu postaví novou produkční linku. Rozšíření výroby má nabídnout 245 pracovních míst. Celková investice bude činit zhruba 680 milionů eur (16,66 miliardy Kč). Od dubna 2024 do konce letošního března automobilka utržila 76,2 miliardy korun, výsledek hospodaření po zdanění činil 2,96 miliardy korun.