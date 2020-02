Bombardier jedná o prodeji výroby soukromých tryskáčů | E15.cz

Výprodej u kanadského výrobce dopravní techniky Bombardier zřejmě jen tak neskončí. Společnost hledající další cesty, jak snížit svůj obří dluh, vyjednává o prodeji divize soukromých tryskáčů americkému konkurentovi Textron, píše deník The Wall Street Journal .

Jednání o prodeji mají probíhat už několik týdnů. Jak řekla agentuře Bloomberg analytička investiční banky Jefferies Sheila Kahyaoglu, hodnota divize je asi 6,7 miliardy dolarů. Úspěšný prodej by tak dovolil Bombardieru výrazně snížit vysoké dluhy, které nyní dosahují devíti miliard dolarů.

Akciový skok

Trhy na zprávu reagují pozitivně. Akcie Bombardieru, které za uplynulých 12 měsíců ztratily více než 30 procent hodnoty, aktuálně na burze v Torontu posilují o 18 procent, Textron přidal deset procent, což je největší jednodenní skok titulu za posledních šest let. Americká společnost by akvizicí rozšířila portfolio malých a středně velkých byznysových tryskáčů své dceřiné společnosti Cessna o kategorii velkých strojů pro dálkové lety, v níž patří letouny Bombardier ke špičce trhu.

Z dostupných informací není zřejmé, zda by transakce zahrnovala jen výrobu letounů Bombardier Global a Challenger, nebo i americkou divizi Learjet. Její portfolio ale nyní čítá jediný model, navíc jde o menší stroj, který přímo konkuruje tryskáčům Cessny.

Analytici konsolidaci na trhu byznysových tryskáčů dlouho očekávají. Zhruba čtyřicet světových výrobců nabízí 40 typů letadel, souhrnná globální poptávka ale činí jen necelých 700 letounů za rok. „Pokud se Bombardier a Textron dohodnou, problém to sice úplně nevyřeší, ale pomůže to,“ napsal pro magazín Forbes letecký konzultant Brian Foley.

Zadlužená firma

Bombardier nahromadil dluhy mimo jiné kvůli náročnému vývoji zcela nové řady regionálních dopravních letadel CSeries. V roce 2018 do programu vstoupil Airbus a získal v něm většinu. Z letadla nyní označovaného jako Airbus A220 se sice stal prodejní hit, Bombardier ale nyní stojí před rozhodnutím, zda investovat do navýšení výroby a dalšího vývoje, nebo prodat evropskému partnerovi i zbylý podíl.

Už v loňském roce se Bombardier zbavil své výroby regionálních vrtulových letadel Q400, následoval prodej řady dopravních tryskáčů CRJ japonské společnosti Mitsubishi Heavy Industries, majitele změnila i severoirská divize Bombardier Belfast, která vyrábí například křídla pro Airbus A220. Pokud by nyní prodal produkci soukromých tryskáčů a podíl na programu A220, znamenalo by to po více než třech dekádách úplný odchod kanadské společnosti z leteckého průmyslu.

Bombardier si ale podle dřívějších zpráv nechává všechny možnosti otevřené, souběžně tedy vyjednává i o budoucnosti své železniční divize. Mezi zájemci o partnerství mají být francouzský Alstom a japonské Hitachi.