Huti Liberty došly peníze. Podala návrh na ochranu před věřiteli | e15.cz

Největší česká huť Liberty Ostrava, jejímž majitelem je indický ocelářský magnát Sandžív Gupta, požádala o moratorium na ochranu před věřiteli. S informací přišly Hospodářské noviny s tím, že ocelárna připravuje reorganizační plán, který počítá se vstupem strategického partnera a prodejem části majetku. Předložit ho má do 30 dnů.

Finančním potížím ostravská Liberty čelí delší dobu. Na pozdní proplácení faktur si už v dubnu stěžovala například energetická společnost Tameh. Další věřitel, Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) se zas z Liberty snažila měsíce získat zpět záruky za půjčku, kterou huti dala v době pandemie. Do dnešního dne získala jen zhruba desetinu sumy, tedy asi 150 milionů korun.

V návrhu, který citují HN, Liberty Ostrava uvádí, že „provoz závodu negeneruje příjem, který by stačil na úhradu peněžitých dluhů vzniklých ve lhůtách splatnosti“. Ke konci října činila výše závazků Liberty lehce přes tři miliardy korun. Samotný podnik uvádí, že jeho finanční potíže dosahují takové závažnosti, že bez přijetí chystaných restrukturalizačních opatření by „došlo k jeho úpadku“.

Na firmu doléhá nízká poptávka po ocelových produktech a špatná finanční kondice Guptovy skupiny GFG. V říjnu kvůli tomu podnik odstavil svou poslední vysokou pec s tím, že jde o mimořádnou událost „na dva týdny“. Zařízení, v němž hutě vyrábějí surové železo, klíčovou surovinu pro konečné ocelové produkty, ale dosud nenaběhlo.

Podle zdroje deníku e15 by si opětovné rozjetí vysoké pece na ekonomicky smysluplnou kapacitu jednoho milionu tun ročně vyžádalo investice do pracovního kapitálu minimálně v nižších jednotkách miliard korun. Jedná se zejména o nutný nákup blíže nespecifikovaných surovin pro výrobu surového železa. V této souvislosti se v minulosti zmiňovaly nedostatečné zásoby uhlí, šrotu nebo železné rudy. Tyto peníze v tuto chvíli ale podnik nemá a navíc její mateřská skupina čelí finančním problémům i jinde v Evropě. Například na Guptovu ocelárnu v rumunské Galati věřitelé podali několik insolvenčních návrhů.

Pokud by se pec nerozjela, Liberty by si musela nechat dovážet ocelové polotovary, takzvané bramy, což by však ještě dále zhoršilo ekonomiku provozu. Dnes podnik zaměstnává zhruba šest tisíc pracovníků.