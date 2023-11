Huť Liberty posílá potřebné peníze pryč, zlato nabízí příležitost | e15.cz

odemykáme >>>

Opětovné rozjetí třetí pece v ostravské huti Liberty se zdá být čím dál méně pravděpodobné. Najetí na předkrizovou výrobní kapacitu alespoň jednoho milionu tun oceli ročně by si vyžádalo výdaje v miliardách korun, které nyní v podniku nejsou. Redakce e15 ale zjistila, že Liberty Ostrava v posledních měsících miliardy korun naposílala společnostem ze své mateřské skupiny.

Zlato během uplynulých dvanácti měsíců téměř opanovalo trhy. Drahý kov vydělal od loňského listopadu bezmála patnáct procent, čímž mimo jiné překonal i americký akciový index S&P 500. Paradoxem však zůstává, že za divokým růstem cen kovu zaostaly akcie jeho těžařů i firem angažovaných ve zlatém byznysu. Ty jsou k mání za obdobné ceny jako před rokem a podle expertů představují investory opomíjenou příležitost: vzhledem k cenám zlata i jeho dalším vyhlídkám jsou jednoduše levné.

Největší lékárenský řetězec v Česku Dr. Max vyrukoval s nabídkou pro investory. Na trh vstupuje s balíkem dluhopisů v objemu dvě a půl miliardy korun s možným navýšením až na pět miliard. Lékárenský gigant, který je součástí finanční skupiny Penta, přichází na dluhopisový trh v okamžiku, kdy stupňuje svou expanzi na evropském trhu. Vydavatelem dluhopisů je společnost Dr. Max funding, za splacení bondů lékárenská síť zprostředkovaně ručí svým majetkem. ČNB schválila dceřince Penty dluhopisový prospekt v polovině listopadu. Podle obchodníků může část dluhopisů skončit i u tuzemských drobných investorů.

Z(a)tracená čísla: Spořicí účet přestal být spásou, existuje poslední záchrana

Evropský větrný průmysl je v posledních měsících ve složité situaci. Výrobci turbín vykazují ztráty, developeři větrných parků ruší své projekty. Evropská komise v říjnu představila akční plán na pomoc odvětví. Nyní připouští, že je potřeba učinit ještě víc, aby sektor zvládl inflaci a čínskou konkurenci. Aktivní jsou také jednotlivé státy, například společnost Siemens Energy nedávno získala pomoc od německé vlády. Objevují se zároveň první náznaky, že by se větrný průmysl mohl odrazit ode dna.

Letos v červnu obletěl evropský technologický sektor obrázek, který mnoho lidí vyděsil. Europoslanci ve Štrasburku si vestoje tleskali, že jako první na světě schválili regulaci umělé inteligence, takzvaný AI Act. Zatímco v USA se rozjely projekty jako ChatGPT od OpenAI a Bard od Googlu, EU opět úředničila. AI Act ale v dalších jednáních narazil a projde úpravami. A objevily se první evropské AI firmy, které posbíraly stovky milionů eur.

Každá země by si podle šéfa Moneta Money Bank Tomáše Spurného měla pohlídat, aby těžiště rozhodování o bankovním byznysu bylo v jejích rukách. Dobře to prý umí i sousední Polsko či Maďarsko, v Česku však vládne nad sektorem zahraniční kapitál. To může ve špatných časech skončit průšvihem. „Zažil jsem to v roce 2009, když jsem pracoval pro italskou banku v Maďarsku. Mým cílem tehdy nebyla ani ziskovost, ani podpora maďarské ekonomiky, nýbrž repatriace peněz, jež byly poskytnuty této bance, zpět do Itálie. Mateřská banka ztratila důvěru ve spravedlnost politických rozhodnutí a s tím i v budoucnost maďarské ekonomiky," říká Spurný. Moneta Money Bank je jedinou tuzemskou bankou z velké šestky, jejíž majorita je rozložena mezi domácí akcionáře. Alespoň prozatím.