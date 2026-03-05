BMW v továrně testuje roboty, nově i s umělou inteligencí. Člověka zatím nenahradí, ale doplní
- BMW pokračuje v testování humanoidních robotů ve výrobě, nově s využitím umělé inteligence. Pilotní projekt běží v továrně v Lipsku.
- Roboti AEON mají pomáhat hlavně s monotónními a fyzicky náročnými úkoly, například při výrobě baterií či manipulaci s díly.
- Automobilka zatím počítá s jejich rolí jako doplňkem lidské práce, širší pilotní nasazení plánuje na léto 2026, píše Autorevue.cz.
Automobilka BMW silně prosazuje digitalizaci a využívání umělé inteligence ve výrobě. Nyní pokračuje v úsilí zavést do svých továren takzvanou „fyzickou umělou inteligenci“, která kombinuje digitální umělou inteligenci (AI) se skutečnými stroji a roboty. Sloučení těchto dvou světů se projevuje další fází testování humanoidních robotů ve skutečném výrobním procesu, a to vůbec poprvé na evropské půdě, konkrétně v továrně v Lipsku.
Už v loňském roce BMW úspěšně realizovalo pilotní projekt s humanoidními roboty v americkém závodě ve Spartanburgu, kde během deseti měsíců robot Figure 02 pomohl s výrobou více než 30 000 vozů BMW X3. Pracoval přitom v desetihodinových směnách každý den od pondělí do pátku.
VIDEO:Robot AEON v lipské továrně BMW.
Robot zajišťoval vyjímání a polohování plechových dílů pro svařování, což je úkol obzvláště náročný na rychlost a přesnost a současně je fyzicky vyčerpávající. „Poháněn“ umělou inteligencí však zatím v této fázi projektu nebyl.
Poznatky získané z amerického programu jsou využívány k dalšímu vývoji právě nyní v Lipsku, kde do práce nastupují v pilotním projektu roboti AEON partnerské firmy Hexagon Robotics z Curychu, kteří již spoléhají na AI.
Cílem je rovněž integrovat humanoidní robotiku do stávající sériové produkce. BMW tentokrát zkoumá její využití také pro výrobu baterií a dalších elektronických komponentů. „Lidské“ tělo robota AEON umožňuje flexibilní připojení škály ručních a uchopovacích prvků nebo skenovacích nástrojů. Po továrně se však bude pohybovat na kolech místo „chodidel“.
Automobilka opět zdůrazňuje, že humanoidní roboti jsou považováni za „doplněk stávající automatizace“. Člověka na směně tedy zatím nenahradí a jejich cílem je především ulehčit zaměstnancům pracovní úkony. „Zejména prokazují potenciál v monotónních, ergonomicky náročných nebo bezpečnostně kritických úkolech,“ dodává BMW.
První testovací nasazení humanoidních robotů s AI proběhlo v Lipsku už v prosinci 2025, další testování je plánováno od dubna 2026. Plná integrace pro skutečnou pilotní fázi ve výrobním provozu je ale očekávána až na léto.