Byznys s transplantacemi vlasů roste, Češi jsou nejplešatější na světě, říká podnikatel Štěpánek
Zdravotní turistika se v Česku mění v byznysový segment. Podnikatel Dušan Štěpánek vybudoval během deseti let firmu zaměřenou na transplantace vlasů a zubní estetiku. Dnes ročně obslouží stovky klientů a generuje obrat kolem 70 milionů korun, podle jeho slov roste každý rok o 100 procent. Pod značkou New Hair už podle něj absolvovalo zákrok v Turecku přes 2 500 klientů z České republiky i ze Slovenska. Jen v roce 2025 jich bylo více než pět stovek. Dalších zhruba 150 klientů míří do Turecka na kompletní rekonstrukci chrupu v rámci projektu New Smile.
„Za poslední rok máme dvojnásobný nárůst klientů,“ říká Štěpánek. Největší zájem o transplantace podle něj přišel v posledních čtyřech až pěti letech.
Turecko jako cílová destinace
Turecko označuje Štěpánek za globální centrum transplantací vlasů. „Šedesát procent všech těchto zákroků se děje právě tam,“ tvrdí v pořadu FLOW. Důvodem je podle něj úzká specializace místních lékařů a vysoké objemy výkonů.
Česko je nejplešatější země, polovina mužů nemá vlasy
Český trh je podle Štěpánka mimořádně silný i z demografických důvodů. „Před dvěma lety vyšla statistika, že jsme světovou jedničkou. Nějakou formou plešatosti u nás trpí přes 47 procent mužů,“ říká. Typickým klientem je muž mezi 30 a 55 lety.
Ženy tvoří zhruba jedno procento klientů. Zájem o transplantace podle něj roste i díky změně společenského chování. Estetické zákroky přestávají být tabu a významnou roli hraje i marketing postavený na známých osobnostech, které jsou jejich tváří.
Vedle transplantací vlasů rozvíjí Dušan Štěpánek i projekt New Smile zaměřený na kompletní rekonstrukce chrupu. I zde je hlavním motivem cena a rychlost. Kompletní výměna chrupu vyjde podle rozsahu přibližně na 250 až 350 tisíc korun. „Jsou to často lidé, kteří kvůli stavu zubů nemohou najít práci nebo partnera. U nich je ta změna života opravdu zásadní,“ popisuje podnikatel.
Model cestovní kanceláře
Štěpánkův byznys stojí na modelu cestovní kanceláře. Klient má smluvní vztah s českou firmou New Hair, jež spadá pod Natural Travel a zajišťuje kompletní servis – od vstupní konzultace a analýzy přes letenky, ubytování a delegáta až po následnou péči v České republice. Balíček na transplantaci vlasů stojí okolo 100 tisíc korun, tedy zhruba dvojnásobek oproti tomu, kdyby si klient vše zařídil sám.
