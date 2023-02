ÚJV ŘEŽ: Nejprve první modulární reaktor v Temelíně, pak ty české | e15.cz

Český stát i jeho stěžejní energetická společnost ČEZ to myslí s malými modulární reaktory vážně. První takový zdroj zahraniční provenience, a to zaměřený na výrobu elektřiny, by mohl stát v Temelíně už v roce 2032. Další malé reaktory, jež by vyráběly především teplo, by ve spolupráci s tuzemským průmyslem mohlo dodat výzkumné centrum ÚJV ŘEŽ, které je dceřinou společností ČEZ.