Poškození plynovodů Nord Stream nebude možná nikdy vyšetřeno | E15.cz

Poškození plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2 v Baltském moři, zaznamenané na začátku října, vyvolalo mezi odborníky i laiky řadu spekulací. Část odborníků viní ze sabotáže Rusko, část této verzi nevěří a spekuluje o jiných vinících. Jan Žákovec, historik plynárenství a vedoucí Plynárenského muzea v Praze každopádně vidí za celou událostí mnoho podivných okolností.

„Je to asi ta nejpodivnější událost v historii moderního plynárenství,“ řekl Žákovec. Ani erudovaní odborníci si totiž zatím s jejím vysvětlením nevědí úplně rady. Poškozování plynovodů bylo až dosud i v době silného mezinárodního napětí a studené války tabu, stejně jako útoky na plynárenskou infrastrukturu.

Kamery zachytily podmořský výbuch a únik plynu z plynovodu Nord Stream:

A to i přesto, že už účastníci operace Anthropoid v roce 1941 podle Žákovce plánovali, že vyhodí do povětří plynojem v pražské Michli. K útoku ale nakonec nedošlo, plynojem byl poškozen až o dvacet let později při havárii. A podobné to bylo i při dalších poškozeních plynárenské soustavy v Česku i v Evropě. „Pokud vím, za celé roky se v tomto odvětví žádná sabotáž přímo na plynovod neobjevila,“ uvedl Žákovec. Je ale podle něj třeba připomenout, že první tranzitní plynovod v Evropě se začal stavět až v roce 1972 a dokončen byl o dva roky později. Historie přepravy plynu pomocí podzemních či podmořských plynovodů je tak stará padesát let.