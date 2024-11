Investora, který by koupil bruselský závod, hledalo Audi už od léta. Z 26 zájemců však žádný nepředložil nabídku, kterou by byla tradiční německá ikona ochotna akceptovat. Že je osud továrny definitivně zpečetěn, informoval ve středu web Automobilwoche.

Odpadl totiž i poslední zainteresovaný zájemce. „Potenciální investor ze sektoru užitkových vozidel stáhl svůj zájem. Pro lokalitu tak není žádný investor, aktivní vyhledávání skončilo,“ uvedlo Audi a smetlo ze stolu i variantu, kdy by se v továrně alespoň vyráběly součástky nebo probíhala recyklace.

Poprvé od roku 1988 tak zanikne nějaký výrobní závod VW, neodvrátily to ani protesty zaměstnanců. Že skončí právě fabrika v Bruselu, však není až tak překvapivé. Dlouho trpěla na nevýhodnou polohu uprostřed města, která ztěžovala logistiku, a především produkovala jediný model, o který není na trzích valný zájem: konkrétně velká elektrická SUV Q8 e-tron.

Vedení Audi je pod tlakem okolností nucené hledat úspory. Za tři čtvrtletí značce klesl odbyt vozů meziročně o jedenáct procent na 1,235 milionu aut, provozní zisk se propadl o více než polovinu na 2,1 miliardy eur, stejně tak provozní marže klesla na polovinu z loňských 9,1 procenta.

Prodeje Audi slábly v Evropě i v Číně, v obou případech o necelých deset procent na zhruba půl milionu vozů na každém trhu. Méně významné odbytiště – USA – vykázalo pokles dokonce o šestnáct procent na 144 tisíc vozů.

Takhle komentoval hospodářské výsledky koncernu VW ve 3. čtvrtletí investor a portfolio manažer J&T Michal Semotan:

Volkswagen čísla ukazují, že se daří v zásadě jen Porsche a Škodě. VW brand čtvrtinová marže co Škoda, proto tlak na cost cuts, prémiové značky Audi Bentley a Lambo marže jen lehce nad retailovými. Po 2 snížených výhledech potvrzení výhledu na 2024. Za 3q vydělal VW to co Google… pic.twitter.com/SGYMa4IT1F