Rok 2024 se do historie těžce zkoušeného evropského autoprůmyslu zapíše jako malý výkyv. List The Guardian to v úterý napsal s odkazem na analytiky, podle nichž se evropské automobilky příští rok vzpamatují, pokud však svému oboru neuškodí lobbováním za uvolnění přísných protiemisních pravidel. Změna kurzu v této fázi přechodu na elektromobilitu by mohla odvětví dlouhodobě poznamenat, domnívají se experti.