Prodej hybridů meziročně stoupl o pětinu. Nejvíce se prodává Toyota | E15.cz

Nejprodávanější hybridní značkou zůstává Toyota s 3985 registracemi, následuje Ford s 2513 prodanými vozy a BMW s 1555 auty. Nejvíce elektromobilů prodala Škoda, která dodala na trh 938 vozů Enyaq, následuje Volkswagen s 217 vozy a Hyundai s prodejem 170 elektromobilů. Následují Kia, Mercedes-Benz, Peugeot a BMW

„Prodej hybridních vozů stále roste dvojciferným tempem. Pro české řidiče jde už o běžnou technologii, kterou u nového auta volí. Zároveň roste i kategorie čistých elektromobilů, byť v absolutních číslech bohužel pomaleji,“ uvedl generální ředitel Toyota a Lexus ČR Martin Peleška.

Jaké jsou plány Škoda Auto v rámci elektromobility:

Video se připravuje ... Elektromobilita: Jaké jsou plány EU a světa? • VIDEO Videohub

Prodej nových osobních aut celkem od ledna do konce července klesl v ČR meziročně o 14,3 procenta na 112 364 vozů. Podíl hybridů bez vnějšího dobíjení na celkových prodejích aut dosáhl 11,8 procenta. Podíl elektromobilů byl okolo 2,3 procenta.

Poradenská společnost PwC očekává, že počet elektromobilů v následujících pěti letech raketově poroste. Zatímco nyní jezdí po světě zhruba sedm milionů čistě elektrických aut, v roce 2027 by to mělo být téměř čtyřikrát více, zhruba 26,5 milionu. Nejméně poroste zájem o plug-in hybridy. Těch nyní jezdí asi 2,8 milionu, za pět let jich bude necelých pět milionů. Celkem by tak v roce 2027 mělo ve světě jezdit 58 milionů hybridních a elektrických aut, nyní jich je 21 milionů.