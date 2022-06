Rimac utužuje vazby s Porsche a nabírá dvanáct miliard na rozvoj | E15.cz

Rimac při oznámení investice oznámil směr, kterým se bude chorvatská společnost ubírat. Poté, co minulý rok představila elektrický supersportovní model Nevera, který by měl být nejrychlejším automobilem planety, se Rimac soustředí na posílení dalších zdrojů příjmů. Dosud se balkánská firma soustředila na úzce zaměřenou produkci elektromobilů, například počet vyrobených kusů zmíněného modelu Nevera by neměl přesáhnout 150.

Část nově nabraných financí Rimac použije na rozvoj služeb, které poskytuje ostatním automobilkám vyvíjející elektromobily. Značkám jako Ferrari, Hyundai, Jaguar nebo Mercedes-Benz vyvíjí a dodává součástky do elektromobilů.

Mimo to poslední dva roky pracuje na autonomním elektromobilu, který ovšem dosud drží v utajení, ale ústy zakladatele společnosti Mate Rimaca ubezpečuje, že to „bude větší než cokoliv, co jsme dosud udělali.“ „Nejsme jako ostatní, kteří ukazují produkty dlouho před dokončením,“ řekl pro list Financial Times Rimac. Samořiditelný vůz by měl být hotový do pěti let. Finance Rimac využije také na najmutí dalších 700 zaměstnanců, dostavbu kampusu v Záhřebu a budování lokálních poboček v evropských státech.

Po posledním investičním kole drží v Rimacu přes dvacet procent Porsche, které spadá pod německou skupinu Volkswagen. Porsche a Rimac společně vlastní značku Bugatti, chorvatská společnost v ní drží 55 procentní většinový podíl. „Jsme potěšení, že Rimac nabral nové prominentní investory a zároveň jsme optimističtí ohledně dalšího vývoje společnosti,“ uvedl Lutz Meschke z výkonné rady Porsche.

Vstup nových a zkušených investorů, jako jsou Goldman Sachs a japonská Softbank, naznačuje, že si Rimac nechává otevřená vrátka pro případný vstup na burzu. To ostatně potvrdil pro Financial Times Mate Rimac, podle kterého chorvatská společnost „pravděpodobně jednoho dne vstoupí na burzu, ale nespěcháme na to.“ Podle něj nastane správný moment ve chvíli, kdy bude mít Rimac roční tržby ve výši miliarda eur. V současné chvíli je na polovině částky.

V posledních dvou letech na finanční parket vstoupilo vícero výrobců elektromobilů. Burzovní hvězdou loňského podzimu byla americká společnost Rivian, jejíž valuace po úpisu akcií dosáhla 66 miliard dolarů, což představovalo větší hodnotu, než v té době měly velké světové automobilky dohromady. Rivian v té době přitom neprodal ani jedno vozidlo. Oblíbencem akcionářů je také Tesla Elona Muska, která má v současné době hodnotu téměř 800 miliard dolarů a řadí se tak mezi nejcennější společnosti na světě.