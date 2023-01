Rolls-Royce může spustit své malé modulární reaktory v Česku už kolem roku 2030 | E15.cz

Generální ředitel britské společnosti Rolls-Royce SMR Tom Samson jednal tento týden v Praze s vedením skupiny ČEZ o nasazení malých modulárních reaktorů Rolls-Royce v tuzemsku. Podle Samsona by reaktory mohly být uvedeny do provozu už na počátku příští dekády. Chystanou spolupráci přijeli do Česka osobně podpořit také britský ministr obchodu Greg Hands a obchodní komisař pro Evropu Chris Barton.