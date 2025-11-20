Malé reaktory vstupují do praxe. Rolls-Royce SMR začne ve Wylfě, Česko bude následovat
- Rolls-Royce SMR postaví tři malé modulární reaktory v britské lokalitě Wylfa, každý o výkonu 470 MW; projekt má podporu britské vládní organizace Great British Energy – Nuclear.
- ČEZ, který ve firmě drží zhruba 20 procent, plánuje s Rolls-Royce SMR výstavbu malých modulárních reaktorů i v Česku, první má vzniknout u Temelína v polovině 30. let.
- Reaktory mají pomoci nahradit uhelné zdroje, lze je vyrábět sériově a jejich výstavba je oproti velkým jaderným blokům rychlejší a jednodušší.
Britská společnost Rolls-Royce SMR, ve které přibližně 20 procent vlastní česká energetická firma ČEZ, postaví první tři malé modulární reaktory ve Velké Británii v lokalitě Wylfa na ostrově Anglesey v severním Walesu. Výkon zdroje bude zhruba 1,5 gigawattu (GW). Výběr místa, kde už fungovala jaderná elektrárna, potvrdila britská vládní organizace Great British Energy - Nuclear, oznámil mluvčí společnosti ČEZ Ladislav Kříž.
Každý malý modulární reaktor Rolls-Royce SMR by měl podle očekávání vyrábět 470 megawattu (MW) bezemisní elektřiny. Podle ČEZ to odpovídá spotřebě jednoho milionu domácností po dobu nejméně 60 let. Média dříve informovala o tom, že britské rozhodnutí postavit v lokalitě Wylfa malé modulární reaktory kritizovali představitelé Spojených států. USA na stejném místě podporovaly výstavbu klasické jaderné elektrárny americkou společností Westinghouse.
Významné rozhodnutí pro Česko
Great British Energy - Nuclear, což je vládní organizace na podporu jaderné energetiky v Británii, letos vybrala Rolls-Royce SMR jako preferovaného dodavatele malých modulárních reaktorů. Rozhodnutí je významné i pro Česko, protože ČEZ plánuje ve spolupráci s Rolls-Royce SMR postavit malé modulární reaktory s výkonem až tři gigawatty, uvedl Kříž.
V lokalitě Wylfa byla od první poloviny 70. let v provozu jaderná elektrárna, vyrábět přestala v roce 2015. S využitím areálu se ale dál počítalo pro moderní jaderné zdroje. Podle Rolls-Royce SMR je v oblasti díky její jaderné tradici k dispozici kvalifikovaná pracovní síla.
Malé modulární reaktory plánuje společnost Rolls-Royce SMR vybudovat také v Česku. První z nich by měl vzniknout vedle Jaderné elektrárny Temelín přibližně v polovině 30. let. Další lokality nyní ČEZ posuzuje. Jako vhodné se podle Kříže jeví areály současných uhelných elektráren, například Tušimice na Chomutovsku.
Energie z malých modulárních reaktorů by měla v Česku pomoci nahradit výrobu z končících uhelných elektráren. Třeba v Tušimicích by měl nový zdroj vyrábět i teplo pro okolní města a obce. Malé modulární reaktory fungují na stejném principu jako velké jaderné reaktory, mají ale nižší výkon a je možné je vyrábět sériově v továrnách. Podle expertů na jadernou energetiku se liší od velkých jaderných bloků především rychlejší a jednodušší stavbou.