Ropa obnovila silný propad, WTI ztrácí 20 procent | E15.cz

Krátce před 13:00 středoevropského letního času ropa WTI s dodáním v červnu odepisovala 8,5 procenta a prodávala se za 11,70 dolaru za barel. Dopoledne klesla až k deseti dolarům a v pondělí odepsala zhruba 25 procent. Severomořská ropa Brent, která je klíčovým měřítkem pro stanovování cen ropy ve světě, po dopoledním poklesu až o pět procent vykazovala ve stejný čas růst o dvě procenta na 20,39 dolaru.

Zásoby se v USA skladují zejména v překladišti Cushing v Oklahomě, což je zároveň odběrné místo pro dodání ropy WTI obchodované na burze NYMEX. Sklady v Cushingu byly podle analytiků v polovině dubna ze 70 procent plné a veškeré volné prostory jsou už pronajaté.

„Pozornost se bude tento týden zaměřovat na vývoj zásob, hlavně na jejich růst v Cushingu,“ řekl podle agentury Reuters šéf obchodů s komoditami ve společnosti ING Warren Patterson. „Pokud uvidíme podobně silný růst zásob jako v minulých týdnech, plné kapacity v Cushingu pravděpodobně dosáhneme v první polovině května. To by mělo vliv na pokles cen ropy i nadále,“ dodal.

Analytik českého obchodníka na finančních trzích Purple Trading Štěpán Hájek řekl, že cena červnového kontraktu na ropu WTI se může velmi reálně dostat do záporných hodnot. Poprvé klesla cena WTI do minusu minulý týden, tehdy šlo o květnový kontrakt, tedy také nejbližší kontrakt. Analytici to tehdy označovali za bezprecedentní stav.

„Ropa sice minulý týden rostla od začátku obchodování červnového kontraktu o několik desítek procent, tlak na cenu je však stále obrovský,“ uvedl Hájek. „Trh pravděpodobně otestuje globální skladovací kapacity během následujících čtyř týdnů a úplný kolaps trhu přestane být pouhou teorií. Pokud do několika týdnů producenti koordinovaně nepřistoupí k radikálnímu snížení produkce, donutí je k tomu sám trh,“ poznamenal analytik.

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci se tento měsíc dohodli na snížení těžby o 9,7 milionu barelů denně, což je asi deset procent poptávky ze začátku roku. V důsledku pandemie způsobené koronavirem ale poptávka dramaticky klesla, podle odhadů až o 30 milionů barelů denně.