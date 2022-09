Ruská energetika by měla zažívat zlaté časy, realita je ale složitější | E15.cz

Ruská energetika by podle všeho měla zažívat zlaté časy. Do země i přes nižší objemy vyvezené ropy a plynu proudí více peněz, management Gazpromu navrhl dokonce rekordní dividendu (ponechme nyní stranou, zda nejde o manipulaci s cenou akcie a zda opět nedojde k „neschválení ze strany akcionářů“), zprávy o rekordních objemech prodávaných do Číny či Indie neustále probleskují do zpravodajství. Problémem ale je, že velká část takových informací je spíše mýtem než realitou.

Obecně toho o ruské energetice v tuto chvíli moc nevíme. Rusko nezveřejňuje důležité ukazatele, data o vývozu ropy a zemního plynu získáváme pouze z údajů celních úřadů. Dalším zdrojem jsou ukazatele, které zveřejňují samy společnosti, hlavně tedy Gazprom. A i podle těchto dat není situace v ruském plynárenství (ani v ropném průmyslu, ale o tom jindy) růžová. Klesla těžba, ceny ani zdaleka nemusí vydržet věčně.

Příjmy z ropy a zemního plynu do státního rozpočtu zaznamenaly také propad v porovnání s minulým rokem. Na druhou stranu, právě na začátku minulého roku začalo Rusko politiku přiškrcování dodávek do Evropy, což mělo za následek růst cen plynu. Srovnávací základna tak byla v minulém roce vysoká (hlavní část tvořila ropa). Meziroční propad nemá cenu přeceňovat, ale je také nesmysl jej podcenit.

Drahé energie a zastropování cen

Rusko sice tvrdí, že pro něj nebude žádným problémem přeorientovat dodávky ropy a zemního plynu z Evropy do jiných míst, ale ani to není tak jednoduché. Nedávné zprávy o tom, že Rusko pálí plyn, který měl jít do Evropy, ukazují na problémy. Plyn totiž pochází z nalezišť, která jsou exkluzivně pro Evropu. Není to tedy tak, že by Rusko prostě přehodilo výhybku a poslalo jej do Číny.

Zároveň s tím nejde úplně jednoduše těžbu plynu vypnout. Pokud to uděláte, neznamená to, že jsou vaše náklady nulové. Stále je nutné platit lidi a udržovat systém. Navíc, zavřít a znovu otevřít naleziště není jako si pustit vodu z vodovodu. I to je důvod, proč Gazprom raději plyn pálí