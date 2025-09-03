Růst CSG začal už před válkou, ta expanzi jen urychlila, říká finanční ředitel skupiny
Jednu z pozic v novém žebříčku e15 deseti nejhodnotnějších českých firem obsadila průmyslová a technologická skupina Czechoslovak Group. Za jejím růstem stojí kromě zvyšování investic a efektivity i rozšíření výrobního portfolia o oblast malorážového střeliva, říká finanční ředitel skupiny Zdeněk Jurák. CSG v úterý oznámila, že v pololetí zvýšila tržby o 78 procent na 69 miliard korun.
I kdyby válka na Ukrajině v dohledné době skončila, byznys skupiny Czechoslovak Group (CSG) to podle Zdeňka Juráka nijak neovlivní. Poptávka, kterou geopoliticky napjatá doba vyvolala, jen tak neodezní. „Konflikt jako takový otevřel oči Evropské unii a NATO a ukázal v celé nahotě obrovský deficit ve výdajích na obranu,“ říká finanční ředitel CSG a upozorňuje, že dosáhnout aspoň dvou třetin stávajících požadavků jen na velkorážovou munici bude trvat nejméně třináct až patnáct let.
V posledních letech zažívá obranný průmysl rekordní nárůst poptávky, CSG rozšiřuje výrobu doma i v cizině. Nakolik to ovlivnila ruská agrese nebo česká muniční iniciativa?
Válka urychlila jen to, co naše skupina započala už před vpádem Ruska na Ukrajinu v únoru 2022. Celosvětové výdaje na obranu navíc rostou už od roku 2014, kdy Rusko anektovalo Krym. Tyto výdaje se navyšují o šest procent ročně, jak plyne z různých analýz. Jednu takovou jsme si nedávno nechali udělat v souvislosti s dluhopisy, které jsme velmi úspěšně vydali.
Co cesta k růstu obnášela?
Rozdělil bych to do tří hlavních oblastí. Byly to investice do výrobních kapacit, zvyšování efektivity a rozšíření produktového portfolia. První dvě oblasti jsou propojené: s růstem efektivity se mohou zvyšovat i kapacity. Věnujeme se především investicím do výzkumu a vývoje a do nových technologií a inovací. Samozřejmě efektivitu jako takovou velmi posiluje takzvaná vertikální integrace neboli zabezpečení dodavatelského řetězce. Naší snahou je, abychom byli co nejméně závislí na subdodavatelích a dokázali si většinu produkce zajistit sami. K tomu se váže například letošní dokončení nákupu německé továrny na výrobu nitrocelulózy, která je jedním z klíčových komponentů na výrobu střelného prachu a prachových složek.
Rozšířením produktového portfolia máte na mysli nové houfnice Morana či obrněnce Tadeas, nebo i oblast malorážového střeliva?
Nejsou to jen tyto zbraňové systémy našich společností Excalibur Army a Tatra Defence Vehicle. Výrobní portfolio jsme rozšířili také akvizicí italské firmy Fiocchi Munizioni, jednoho z největších výrobců malorážového střeliva na světě. Proces ovládnutí Fiocchi jsme přitom započali už v roce 2021, tedy před ruskou invazí. Tendence CSG růst je dlouhodobá. Z původního producenta vojenské pozemní techniky a velkorážové munice jsme nyní také významným globálním hráčem na poli malorážových nábojů. S tím souvisí i loňská akvizice americké Kinetic Group. Tyto tři oblasti byly klíčovými důvody, proč se nám podařilo nastartovat růst CSG už před válkou na Ukrajině. Na druhé straně konflikt jako takový otevřel oči Evropské unii a NATO a ukázal v celé nahotě obrovský deficit ve výdajích na obranu. Ten tu byl a ještě dlouho bude.
Zdeněk Jurák
Zdeněk Jurák
Absolvoval Mendelovu univerzitu v Brně, je certifikovaným účetním expertem. Působil ve skupině Generali PPF a také v auditním týmu poradenské firmy Mazars. Do Czechoslovak Group (CSG) přišel v roce 2023 ze společnosti KKCG, kde pracoval přes osm let. Má zkušenosti s finančním řízením v české jurisdikci i v těch zahraničních, s fúzemi a akvizicemi, emisemi dluhopisů či s přípravou firmy na IPO. Od ledna 2024 je členem představenstva CSG.
Podílíte se spolu s dalšími firmami na české muniční iniciativě. Lze říct, jak velkou část růstu CSG tvoří výroba a jakou obchod?
Muniční iniciativa je jen jedním z projektů na pomoc Ukrajině. Podstatná je zmíněná podinvestovanost obranných schopností v celé Evropě. Je těžké hodnotit, jak velkou část výkonů CSG zaujímá výroba a obchod. Produkujeme nejen finální výrobky, ale také různé komponenty a prodáváme jedno i druhé. Primárně jsme ale zaměřeni na výrobu a na vertikální integraci různých subdodávek, abychom byli co nejvíce samostatní.
Zprostředkování prodeje munice Ukrajině tedy nemá na výsledcích CSG velký vliv?
Primární je naše výroba. Není to tak, že munici někde nakoupíme, dáme ji na sklad a pak ji prodáme. Podstata je v tom, že při nákupu starší munice musíme tyto starší náboje rozebrat, zkontrolovat a vyměnit některé jejich komponenty. V tom je mimo jiné přidaná hodnota CSG, jsme schopni toto dělat nad rámec naší vlastní výroby a kapacit.
Mluvíme spolu před avizovanou schůzkou amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. Neznamenala by případná dohoda o zastavení bojů i útlum vašeho byznysu?
Válka změnila celkový pohled na obranu. Armády NATO musejí mít například dostatečně velké zásoby velkorážové munice, aby jejich dělostřelectva dokázala v případě otevřeného konfliktu po určitou dobu vzdorovat agresorovi. Na základě zkušeností z Ukrajiny se spočítalo, kolik nábojů by to mělo být. A jsou to několikanásobky dřívějších zásob. Britská poradenská společnost, která se v posledních letech obraně hodně věnovala, nám spočítala, že dosáhnout aspoň dvou třetin stávajících požadavků na muniční arzenály by trvalo třináct až patnáct let. A to za předpokladu, že evropské výrobní kapacity budou ještě o něco výkonnější než nyní.
Odhad se týká pouze munice?
Pracuje s velkorážovou municí. To ale znamená, že evropské země NATO budou potřebovat rovněž větší množství děl, tanků a další techniky a také vojenského personálu. To všechno zahrnují nově dohodnuté výdaje na obranu ve výši pěti procent HDP, které nás čekají. I kdyby válka na Ukrajině co nejdříve skončila, jak by si všichni přáli, obrovský deficit v obraně bude potřeba splatit.
Daří se vám spolu s růstem CSG snižovat zadluženost skupiny?
Koncem května jsme měli přepočtený ukazatel EBITDA, tedy výsledky před zdaněním a odpisy, zhruba na 1,5 miliardy eur. To už započítávám i americkou skupinu Kinetic. Nárůst oproti závěru minulého roku je deset procent. Tato čísla jsme zveřejňovali v souvislosti s emisí dluhopisů. Co se týče zadluženosti CSG, daří se ji držet na zdravé úrovni, a to i přes poslední velkou akvizici nitrocelulózky v Německu a poměrně náročné období na cash flow v oblasti zásob a pracovního kapitálu. Aktuálně je čistá zadluženost skupiny lehce pod dvojnásobkem EBITDA. Máme velmi slušný rating od světových agentur, chováme se odpovědně. Ve snižování zadluženosti pokračujeme, je to dlouhodobý cíl.
Jak roste podíl tržeb skupiny ve Spojených státech?
Tento podíl očekáváme na úrovni přibližně dvaceti procent, a to stabilně a dlouhodobě. Ostatní země, kde máme podniky, pokud nebudu počítat státy NATO a Ukrajinu, se drží okolo deseti procent. Věříme, že to do budoucna bude více. Hodláme rozvíjet byznys i v jihovýchodní Asii.
Bude pokračovat rozšiřování skupiny Kinetic?
Kinetic nyní vyrábí střelivo převážně pro sportovce a lovce, a proto plánujeme přinést do jejího portfolia také oblast obranného průmyslu. Chystáme se rozvíjet zatím nevyužité kapacity firem spojených do skupiny. V Americe máme velké ambice. Začneme je naplňovat rozvojem produkce malorážového střeliva.
Kdy se naplno rozjede výroba v už zmíněné továrně na nitrocelulózu v Německu a rovněž v Řecku, kde jste založili společný podnik s tamní vládou?
V Německu nás ještě určité investice čekají. Výrobu nitrocelulózy musíme přizpůsobit potřebám obranného průmyslu, což výrazně posílí naši nezávislost na subdodavatelích a zabezpečí jednu z kritických a celosvětově vysoce poptávaných komponent na výrobu munice. S plným rozjezdem výroby počítáme začátkem roku 2027. Továrna v Řecku nám umožní zvýšit kapacity pro výrobu dělostřelecké munice ráže 155 milimetrů, po níž je v současnosti největší poptávka, a také tankové munice ráže 120 milimetrů. Podstatné je i to, že v Řecku bychom měli vyrábět trinitrotoluen. To je další kritická a velmi nedostatková komponenta. Řecké provozy jsou ale starší, vyžadují investice. V příštím roce by už všechny potřebné technologie měly být zavedené.
Kolik bude modernizace německých a řeckých provozů stát?
Budou to desítky milionů eur. Celkově ročně investujeme okolo 150 milionů eur, tedy tři až pět procent tržeb CSG.
Přinese to skupině úplnou nezávislost na českých společnostech Synthesia a Explosia, z nichž první vyrábí nitrocelulózu a druhá střelný prach a různé prachové složky a náplně?
Bude záležet na objemu produkce střelného prachu a našich potřebách. V určitém časovém horizontu bychom ale chtěli být zcela nezávislí.
Chystá CSG další emisi dluhopisů? Po červnovém uzavření té poslední, která byla v korporátní oblasti dosud největší na českém dluhopisovém trhu, jste byli nadmíru spokojeni. Nad očekávání jste získali deset miliard korun.
Po této emisi na českém dluhopisovém trhu jsme úspěšně vydali ještě dluhopisy ve výši jedné miliardy eur a jedné miliardy dolarů i na mezinárodních trzích. Tento krok se nám osvědčil. Zájem investorů nás velmi mile překvapil a potvrdil naše předpoklady, že obranný průmysl bude dále růst. Přístup k tomuto odvětví se velmi změnil i ze strany mnohých bank a dluhopisových investorů. Emise nám také umožnily optimalizovat kapitálovou strukturu CSG. A to jak z pohledu diverzifikace zdrojů, tak i úrokových nákladů, které nám klesly o polovinu. To je opravdu významné. Je to rovněž příslib, že obranný průmysl můžeme financovat vedle bank i na takovéto bázi. A také je to velký závazek. Dluhopisy jsou veřejné, musíme tak mimo jiné nadále usilovat o co nejlepší hodnocení CSG ratingovými agenturami.
A další emise?
Budu nadále sledovat vývoj na trzích, aktuálně to nechám otevřené.
Podle dat ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2024 stoupl meziročně vývoz vojenského materiálu z Česka o 86 procent na 91 miliard korun. Odhadnete podíl CSG?
Nemám přesná data o tom, co všechno se do těchto exportů počítá. Kdybych ale použil podíl zahraničních tržeb generovaný našimi českými společnostmi, byla by to více než polovina z těchto 91 miliard.