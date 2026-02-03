ČNB si může chystat půdu pro snížení sazeb
- Lednová inflace má podle odhadů klesnout na 1,7 procenta.
- Stane se tak díky levnějším pohonným hmotám, elektřině a slabšímu tlaku cen potravin.
- ČNB zatím zřejmě vyčká, domácí složka inflace zůstává proinflační, ale delší pobyt pod dvěma procenty může změnit psychologii rozhodování.
Ve čtvrtek vydá ČSÚ předběžný odhad lednové inflace. Ten se očekává na 1,7 procenta. Důvodů pro takto nízké číslo je několik. Zaprvé došlo k relativně významnému poklesu cen pohonných hmot a vláda přesunula poplatky za obnovitelné zdroje energie na státní rozpočet (pro domácnosti se snížily ceny elektřiny).
Tyto dva faktory by měly snížit inflaci o 0,5 až 0,6 procentního bodu. Vedle toho došlo v závěru minulého roku k výraznému poklesu cen potravin, a i když se čeká pro leden nárůst jejich cen, celkově by inflace cen potravin neměla výrazněji zesílit.
ČNB zatím pomáhá systém
Je otázka, jak se případně k takto nízké hodnotě inflace postaví ČNB, která má měnověpolitické zasedání chvilku po zveřejnění inflace. Protentokrát pravděpodobně ještě nic, když protiinflačně působí některé nabídkové (ceny energií) a volatilní položky (potraviny).
Naopak domácí složka inflace, která je nyní důležitější, bude i nadále působit proinflačně. Nicméně pokud se inflace udrží pod dvěma procenty delší dobu, minimálně psychologicky to může na úvahy v rámci ČNB působit, a to i přesto že v nedávné minulosti zaznívala z ČNB myšlenka, že by inflace mírně pod cílem nemusela nutně vést k poklesu sazeb.
Minulý týden ČNB (v rozhovoru viceguvernéra Fraita) zmínila, že by mohla již v únoru začít diskutovat možnost snížení sazeb, a to z důvodu zahraničních faktorů. Předtím v prosinci ČNB zařadila mezi protiinflační rizika možnost korekce na globálních trzích. Obojí dává smysl, když rizika pro globální vývoj zůstávají vysoká. Pokud by například v USA došlo k výraznějšímu poklesu cen akcií, negativní impulz by se přenesl do globální ekonomiky a tím i do ČR.
Celkově se i nadále pro letošek čeká stabilita sazeb ČNB jako hlavní scénář prognózy, nicméně očekávaná nízká inflace a významná rizika pro světovou ekonomiku postupně zvyšují pravděpodobnost, že by letos mohlo dojít ke snížení sazeb.