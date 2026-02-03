Trumpův Project Vault má vytvořit zásoby strategických surovin. Není ale jasné, kde je koupí
- Strategické suroviny jsou klíčové pro národní bezpečnost i technologickou konkurenceschopnost.
- Spojené státy jsou v tuto chvílu výrazně odkázané na dovoz z Číny a dalších zemí.
- Administrativa prezidenta Donalda Trumpa se nyní závislost snaží omezit.
Šéf Bílého domu Donald Trump oznámil vznik rezervy prvků vzácných zemin a dalších klíčových nerostů v hodnotě zhruba 12 miliard dolarů (asi 247 miliard korun). Plán s názvem Project Vault má podle Trumpa ochránit americké firmy před výpadky dodávek a cenovými šoky a zároveň snížit závislost USA na Číně, která ovládá většinu světové těžby i zpracování těchto materiálů.
Data USGS (Geologická služba Spojených států) z roku 2025 ukazují, že Spojené státy jsou ze sta procent závislé na dovozu dvanácti nerostů, které vláda USA klasifikuje jako strategické, a z více než 50 procent závislé na dovozu dvaceti osmi dalších nerostů.
Mezi strategické suroviny patří zejména lithium, kobalt, nikl, grafit a prvky vzácných zemin, které se primárně využívají při výrobě baterií pro elektromobily a akumulaci energie, polovodičů, elektromotorů, větrných turbín, spotřební elektroniky a také v obranném průmyslu. Tam jsou významné například pro výrobu permanentních magnetů, naváděcích systémů, radarů nebo moderních zbraňových technologií.
Akcie firem vzaly Trumpa za slovo
Trump už před rokem v den své inaugurace vydal exekutivní příkazy, které se týkají klíčových surovin. Jejich cílem bylo snížení globálního vlivu k Washingtonu nepřátelských zemí a zajištění dominantního postavení v produkci strategických minerálů pro USA. Toho chtěl prezident dosáhnout domácí těžbou a získáním přístupu k významným nalezištím v zahraničí. Nyní jeho administrativa rozjíždí další krok v globálním boji o strategické suroviny.
Základ financování Project Vault má zajistit státní Export-Import Bank, která do projektu vloží deset miliard dolarů formou patnáctiletého úvěru. Zbytek mají doplnit soukromí investoři. Rezerva by fungovala podobně jako strategické ropné zásoby a americké společnosti by si mohly nakupovat lithium, kobalt či prvky vzácných zemin ze státních zásob za předem dohodnuté ceny.
Bezprostřední reakce trhu ukázala, že investoři Trumpův plán berou vážně. Akcie těžařských firem zaměřených na strategické minerály po oznámení posílily, včetně společnosti MP Materials, která provozuje důl Mountain Pass v Kalifornii, což je jediný významnější zdroj vzácných zemin na území USA. V této firmě loni získalo americké ministerstvo obrany podíl a uzavřelo s ní dlouhodobou dohodu o nákupu minerálů vzácných zemin a magnetů.
Střet s Čínou
Čína dnes zajišťuje přibližně 70 procent světové těžby a až 90 procent zpracování vzácných zemin. V minulém roce navíc v reakci na americká cla a technologické restrikce omezila jejich vývoz. „Nechceme si už nikdy projít tím, čím jsme si prošli před rokem,“ řekl Trump v narážce na scénář z minulého roku.
Podle zprávy USGS pokrývá Čína více než 50 procent americké poptávky u jednadvaceti strategických surovin. Stejný počet těchto nerostů dodává Spojeným státům také Kanada, následují Německo s jedenácti, Brazílie s deseti a Japonsko, Mexiko a Jihoafrická republika se sedmi položkami.
Otázkou zůstává, odkud chce Trump vlastní strategické národní rezervy naplnit. Trumpova administrativa v posledních měsících otevřeně jedná o přístupu k nerostnému bohatství v Grónsku, Venezuele, Africe, na Ukrajině nebo v Kanadě, na kterou Trump už delší dobu tlačí, aby se stala 51. státem USA.
Spojené státy nyní podle Trumpa uzavřely dohody o strategických minerálech se zeměmi po celém světě a americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že je na středu ve Washingtonu naplánováno ministerské setkání na toto téma s účastníky z více než 50 zemí.
Spojené státy už před Trumpovým návratem k prezidentství vnímaly, že si na poli vzácných surovin nestojí příliš dobře. „USA musí přehodnotit svůj politický přístup k dodavatelským řetězcům strategických minerálů a prvků vzácných zemin kvůli rizikům, která představuje naše současná závislost na Čínské lidové republice a dalších zahraničních zdrojích,“ píše se v kongresové zprávě, která tvorbu rezervy strategických minerálů navrhovala už v prosinci roku 2024.