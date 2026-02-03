Tužky už netáhnou, letos zavřeme až 40 procent prodejen, tvrdí Bříza z Koh-i-noor
- Kvůli nákladům se část výroby firmy Koh-i-noor přesouvá do Asie.
- Tahounem holdingu je zdravotnická divize.
- Majitel sází i na reality – nejnovějším přírůstkem je palác Šupichovy domy na Václavském náměstí.
Tradiční tuzemská společnost Koh-i-noor Hardtmuth prochází největší transformací za poslední dekády. Vlastislav Bříza, majitel Koh-i-noor holdingu, kam výroba tužek spadá, v pořadu FLOW přiznává, že svůj podíl na tom má i nepříznivá demografie.
„Návštěvnost v prodejnách nesmírně klesla. Internet, a zejména platformy jako Temu jsou obrovskými konkurenty,“ říká Bříza, kterému se přezdívá král tužek. Výsledek je neúprosný: Letos zavře 30 až 40 procent svých prodejen. Po Česku jich je asi stovka.
Přesun do Bangladéše
Nejde přitom o lokální český problém – holding už začal redukovat pobočky i na zahraničních trzích, jako je Rumunsko. „Zrovna dnes jsem se rozhodl, že tam zavřu prodejnu,“ uvedl ve studiu. Koh-i-noor také přesouvá část výroby do Bangladéše. „Vyrábíme tam už pravítka a stříkané výrobky. Je to obrovský trh i výrobní základna,“ uzavírá Bříza.
Dům za víc než miliardu
Vlastislav Bříza však se svým holdingem staví i na dalších segmentech. Tahounem je zdravotnická divize, důležitým pilířem jsou pak pro Břízu investice do nemovitostí. Ty vnímá i jako strategickou pojistku proti výkyvům v byznysu. Koncem roku 2025 koupil secesní palác Šupichovy domy na Václavském náměstí 40. Cena nemovitosti podle něj přesáhla miliardu korun. Na prestižní pražské adrese má vzniknout reprezentativní palác Koh-i-noor. Bříza však zanechá stávající nájemníky; dům je plně pronajatý.
Proč neprodal čínským zájemcům divizi machinery? A proč podle něj český automotive nespasí přeorientování na zbrojní průmysl? Další z témat, která probrala Veronika Jonášová v pořadu FLOW. Podívejte se ve videu v článku.