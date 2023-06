Saúdská Arábie posílí investice do zpracování lithia, bude dodávat BMW | e15.cz

Novou továrnu budou rovným dílem spoluvlastnit saúdský konglomerát Obeikan Investment Group a v Austrálii registrovaný startup European Lithium. Závod bude stát 350 až 400 milionů dolarů a otevřít by měl v roce 2026, píše deník Financial Times. Dodávky pro BMW mají začít o rok později.

Továrna má zpracovávat rudu z dolu, který European Lithium hodlá otevřít v rakouských Korutanech na místě, kde se dříve měl těžit uran pro nikdy nespuštěnou rakouskou jadernou elektrárnu Zwentendorf. V Saúdské Arábii z rudy získají hydroxid lithný, který se používá jako elektrolyt v bateriích.

„Velká část světa se obává toho, co by se stalo, kdyby Čína zastavila svůj vývoz lithia. Pro energetickou transformaci by to byla katastrofa,“ citují FT šéfa firmy European Lithium Tonyho Sage.

Pro Saúdskou Arábii je investice součástí snahy diverzifikovat svou ekonomiku, v níž hraje stále dominantní roli ropný průmysl. Nedávno Rijád podepsal dohodu s australskou společností EV Metals na stavbu další továrny na zpracování lithia. Proces výroby hydroxidu lithného je energeticky náročný, což činí ze země díky levné elektřině atraktivní lokalitu pro zpracovatele lithia.

Rijád si stanovil za cíl celkový rozvoj automobilového průmyslu, do roku 2030 se má v zemi vyrábět půl milionu automobilů ročně. Státní fond ovládl amerického výrobce elektromobilů Lucid, i vozy této značky by měly k plánovaným číslům přispět. Státní fond PIF také založil vlastní automobilku Ceer, která chce ve spolupráci s BMW a tchajwanským Foxconnem vyrábět 170 tisíc vozů ročně.

European Lithium uvádí, že celková investice na rozvoj rakouského dolu a saúdského zpracovatelského závodu dosáhne až 900 milionů dolarů. Firma plánuje v příštích měsících vstup na americkou technologickou burzu Nasdaq.