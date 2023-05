Elektromobil s dojezdem až 1000 km? Volkswagenem ovládaní Číňané mluví o top baterii | e15.cz

Baterie má zvládnout čtyři tisíce plných nabíjecích cyklů při pokojové teplotě, 1800 cyklů ve vysoké teplotě a přes 1500 cyklů 18minutového rychlonabíjení. To by dle portálu The Driven odpovídalo nájezdu zhruba dvou milionů kilometrů, po kterých by baterie teprve začala degradovat. Řidiči, který za rok v průměru najezdí patnáct tisíc kilometrů, by tak trvalo 130 let, než by dosáhl na dvoumilionový limit. Životnost samotné baterie by tak převýšila životnost drtivé většiny vozů.

V Kalifornii sídlící Gotion měl na vývoji baterie pracovat deset let tak, aby byla konkurenceschopná a překonala „porodní“ bolesti: například nízkou vodivost a hustotu či rozpouštění manganu ve vysokých teplotách, potíže, jež srážely efektivitu baterie. Ta už však úspěšně prošla sérií bezpečnostních testů a zamíří na trh.

Masovou výrobu v nespecifikovaném množství spustí Gotion příští rok, už nyní patří mezi jeho zákazníky například Volkswagen. Zda a do kterých elektrických vozů by mohly čínské baterie zamířit, zatím výrobce neříká. Plánuje ale stavbu továrny na baterie v Michiganu, investovat hodlá 2,3 miliardy dolarů. Proti projektu protestují někteří místní obyvatelé a michiganští republikáni, kteří kritizují napojení na Čínu a možné environmentální dopady závodu.

Design baterie je navržený tak, že snižuje množství strukturálních částí o 45 procent a snižuje váhu komponentů o třetinu v porovnání s předchozími verzemi. Bateriový článek Astroinno má disponovat energetickou hustotou 240 watthodin na kilogram a objemovou hustotou 525 watthodin na litr. Pro porovnání: lithium-iontové baterie výrobce Ampirus dosahují energetické hustoty 450 watthodin na kilogram, u článků Tesly se má odhadovaná hustota pohybovat mezi 272 a 296 watthodin na kilogram. Celkovou výkonnost baterie však ovlivňuje mnoho dalších parametrů.

Globálnímu trhu s bateriemi do elektromobilů drtivě dominují asijské společnosti. Jen čínské duo CATL (dodavatel pro automobilky jako Tesla, BMW či Volkswagen) a BYD loni drželo dohromady 46 procent světového trhu. Jihokorejské společnosti LG Energy Solution, SK on a Samsung SDI ovládaly 26 procent trhu, dalších deset připadlo na japonský Panasonic. Jen osm procent trhu zastupovali neasijští výrobci, spočítala společnost SNE Research.

Automobilky jsou si dobře vědomy významu bateriového řetězce, a tak ve velkém investují. Jen Volkswagen vydá od letošního roku do roku 2027 180 miliard eur na digitalizaci a techniku pro elektrovozy. Dceřiná PowerCo, jež zodpovídá za baterie, má do roku 2030 přesáhnout roční hranici tržeb ve výši téměř půl bilionu korun. Stellantis investuje třicet miliard eur do elektrifikace vozů do roku 2025, stejně jako všichni významní hráči.