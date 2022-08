Síkela chce řešit energie celounijně. Prosadit to brzy je nereálné, varuje analytik | E15.cz

Cena ročního kontraktu elektřiny na německé burze, která je pro český trh klíčová, v pondělí poprvé překročila úroveň jednoho tisíce eur za megawatthodinu. To je desetkrát více než loni touto dobou. U plynu, u něhož se sleduje měsíční dodávka na nizozemské burze, cena vzrostla meziročně podobným tempem, přičemž v pondělí se pohybovala kolem 300 eur za megawatthodinu.

Síkela chce zmírnit vliv ceny plynu na cenu elektřiny tím, že by zastropoval ceny plynu využívaného elektrárnami. Rozdíl mezi tržní a zastropovanou cenou plynu by dotoval. „Tímto krokem zabráníme tomu, aby ruský prezident Vladimir Putin plynovou politikou diktoval i evropské ceny elektřiny,“ vysvětloval. Vysoká cena plynu by tak zůstala neregulovaná nejen pro domácnosti a podniky, ale například i pro výrobu tepla.