Sklárna Verreum krachuje. Mezi věřiteli je i majitel Kotvy Skala | E15.cz

Butiková značka ručně vyráběných sklářských produktů Verreum by mohla zmizet z trhu. Stejnojmenná firma specializovaná na luxusní osvětlení a design skleněných výrobků podala sama na sebe insolvenční návrh. Čtrnácti věřitelům, ke kterým patří i majitel obchodního domu Kotva Václav Skala, dluží celkem 13,5 milionu korun.

V insolvenčním řízení vedeném u městského soudu v Praze firma stojí, že se přede dvěma lety dostala do ekonomických problémů z důvodu poté, co se ve sklářství zhoršilo podnikatelské klima. Jako důvod rovněž uvádí, že neprodávala s takovou marží, která by umožnila pokrýt veškeré závazky věřitelů. Bližší informace však majitel a jednatel firmy Pavel Weiser odmítl deníku E15 sdělit.

„Od roku 2018 se situace zhoršila natolik, že věřitelé na firmu začali podávat soudní žaloby kvůli neplacení závazků. Zadlužená firma se tak dostala do platební neschopnosti,“ uvádí v soudní dokumentaci Weiser. Jako řešení navrhuje konkurz. Celková aktiva podniku však podle účetních dokladů u soudu dosahují jen 267 tisíc korun. Firma podle poslední dostupné účetní uzávěrky utržila v roce 2017 deset milionů korun a skončila v téměř pětimilionové ztrátě.

Firma Verreum také vyvážela do ciziny a v posledních letech patřila v odborné sklářské komunitě ke sledovaným značkám. Francouzský designér Sacha Walckhoff pro ni letos vytvořil kolekci nápojových nádob inspirovaných alchymistickými baňkami, která byla nominována na cenu časopisu Elle Decoration. Verreum se také několikrát účastnila prestižního pařížského veletrhu Maison et Objet. V únoru se zúčastnila výstavy českého skla v Jeruzalémě.

S firmou dlouhodobě spolupracoval i renomovaný český designér Rony Plesl, který na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze vede ateliér skla. „Ruční sklářství je vrtkavý byznys s drahou výrobou. Vyrobit jakoukoli ručně foukanou skleničku stojí nejméně sto korun, při automatické výrobě je to i pod dvě koruny. Je to jako srovnávat pop a operu,“ vysvětluje Plesl situaci na trhu.

Zmíněná sklářská „opera“ se přestává vyplácet především kvůli rostoucím mzdovým nákladům. Dlouhodobé problémy mají i jiné české sklárny včetně slavného Rücklu, o jehož vzkříšení teď usiluje podnikatel ve strojírenství Martin Wichterle. Další domácí sklárna Crystalite Lubora Cervy musela před pár měsíci propustit kvůli propadu zakázek sto lidí.