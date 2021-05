K Číně a Indii by mohly brzy přibýt další asijské trhy, na kterých by obchodovala Škoda Auto. Mladoboleslavská automobilka zvažuje vstup například do Vietnamu, kde chce nejen prodávat, ale i vyrábět. Deníku E15 to řekl člen představenstva firmy Martin Jahn. Ve hře je podle odborů například i Thajsko a další země jihovýchodní Asie.